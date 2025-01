Demokrate: Proteste ne organizuju studenti, nego Đukanović

Podgorica, (MINA) – Najavljene proteste na Cetinju i u Podgorici ne organizuje grupa studenata, nego bivši predsjednik države Milo Đukanović i kriminalni klanovi, tvrde iz Demokratske Crne Gore.

Neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“ organizovaće danas proteste na Cetinju i u Podgorici, povodom tragedije u Prijestonici, a sa skupa u Podgorici će, kako je najavljeno, zatražiti ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečića.

U reagovanju Demokrata, koje potpisuju Boris Bogdanović, Zdenka Popović, Nikola Rovčanin, Anđela Vojinović, Duško Stjepović, Albin Ćeman i Momčilo Leković, navodi se da nije tačno da „neka neformalna grupa studenata” traži ostavke Bečića i Šaranovića.

„Iza tih zahtjeva stoji Milo Đukanović lično, zajedno sa svojim kriminalnim klanovima, a što je i potvrdio svojom reakcijom punom laži i neistina usred dana žalosti”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da poziv na proteste nije glas naroda, “već glas Bemaksa, Aca Mijajlovića, Kavačkog, Škaljarskog i drugih klanova, koji su decenijama unazađivali Crnu Goru u pokušaju da povrate kontrolu nad bezbjednosnim sektorom”.

Iza protesta, tvrde Demokrate, stoje ljudi koji su više od tri decenije razarali crnogorske domove, rasparčavajući ih po crvenim linijama vjere i nacije, unoseći mržnju i razdor „u svaki ćošak ove zemlje”.

„Oni su ti koji su proizveli dva najmoćnija kriminalna klana na Balkanu, iza kojih su ostali krvavi tragovi širom Crne Gore – 711 ubijenih i 82 nerasvijetljena krivična djela ubistva”, kaže se u reagovanju.

Njima, kako se navodi, nije bilo dovoljno što su „domaći krvoloci sijali smrt, već su ih uvozili iz regiona da završe ono što su sami započeli”.

„Proteste organizuje Milo Đukanović, čovjek koji je obmanuo čitavu crnogorsku javnost tvrdeći da je tokom presa Uprave policije ubica nastavio da ubija ljude na Cetinju, i isti onaj koji je prije pola godine tvrdio da mu se prijeti ubistvom”, navele su Demokrate.

Prema njihovim riječima, sve to su laži koje imaju samo jedan cilj – da se kriminal vrati tamo gdje mu je mjesto prema njihovim pravilima – u vrhove institucija.

“Proteste organizuju oni koji su omogućili sinu Mila Đukanovića da godišnje zarađuje 14 miliona EUR, koji su sisteme bezbjednosti pretvorili u Bracovu limenku, Vojsku u sestrin biznis, ANB u sinovljeve i kocesije, državu u kumovinu, a Budžet Crne Gore u privatnu firmu Bemaks koja je praktično bila vlasnik Crne Gore”, kaže se, između ostalog, u reagovanju Demokrata.

Kako se navodi, ti ljudi su organizatori protesta, a svi ostali koji učestvuju samo su njihove ispostave „s malim brojem zavedenih pojedinaca”.

“Zato pozivamo te ljude da otvore oči i ne dozvole da Crna Gora ikada više bude vođena iz mračnih hodnika kriminalnih klanova”, poručili su potpisnici reagovanja.

Oni su naveli da im je jasno zašto ti ljudi traže ostavke Šaranovića i Bečića.

„Zato što je upravo bezbjednosni sektor sa reformisanim tužilaštvom došao do ključnih tragova koji vode do hobotnica. I hobotnice znaju da pravda neće stati i da niko neće biti pošteđen. Zato se sada očajnički grčevito bore. Ali ta borba je uzaludna – pravda će pobijediti”, ističe se u reagovanju Demokrata.

Prema njihovim riječima, da je sve to istina najbolje potvrđuje činjenica da danas ostavku traži i gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

“Koji je bio gradonačelnik Cetinja i tada, za vrijeme masakra u medovini i sada, čija je partija činila Vladu Crne Gore, izabrala premijera i ministra unutrašnjih poslova, a čiji je predsjednik partije bio potpredsjednik Vlade i šef svih službi bezbjednosti”, dodaje se u reagovanju.

Navodi se da Đurašković tada nije tražio odgovornost.

“Nijesmo ni mi kao opozicija toj Vladi, jer nijesmo mešetari i licemjeri koji na tragedijama pokušavaju kupiti najogavnije političke poene. Gospodo razotkriveni ste”, poručili su iz Demokratske Crne Gore.

