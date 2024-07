Demokrate: Dok trajemo u Beranama, DPS će biti opozicija

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora se ne plaši izbora u Beranama, poručili su iz beranskog odbora te stranke, dodajući da bi bilo korektno da odbornici lokalnog parlamenta kažu gdje počivaju razlozi za nepoštovanje dogovora.

Iz DPS-a su ranije poručili Demokratama da je krajnje vrijeme da priznaju da nemaju podršku većine odbornika i dozvole da se “agonija” riješi na jedini zakonom propisan način, skraćenjem mandata Skupštine opštine Berane.

Iz Demokratske Crne Gore u reagovanju su naveli da ne čudi pojava da beranski DPS već duže vrijeme vrši agresivne napade na Demokrate.

Oni su kazali da je i beranski DPS svjestan ispravnosti njihovog rada, posvećenosti ispunjenju programa, i pored svih naslijeđenih problema koji se moraju rješavati, kao i posljedice savjesnog postupanja Demokrata u politici, a to je sve veća podrška na lokalnim izborima, iz procesa u proces.

„Zamislite kad neko ko je, po sve većoj količini dostupnih dokaza, vezan „pupčanom vrpcom“ za dva najveća kriminalna klana, počne da priča nekome da „ne preza ni od jedne vrste zloupotreba“, kako DPS spočitava Demokratama u Beranama“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da iz beranskog DPS-a to govore nekome koga i Državna revizorska institucija i renomirani predstavnici civilnog sektora i kontrolori zakonitosti rada političkih partija drže za najtransparentniju organizaciju.

„Kažete kako su „Demokrate imale šest godina da ispune sve što su obećale“. Biće vremena da javnost podsjetimo na detalje“, naveli su iz Demokratske Crne Gore.

Oni su kazali da bi iz beranskog DPS-a, „da imaju iole političkog poštenja“, priznali beranskim Demokratama ubrzanu realizaciju svega što su obećali.

Iz beranskog odbora Demokrata naveli su da je, između ostalog, uvedeno desetak novih mjera u poljoprivredi, da je agrobudžet uvećan sa 60 na 270 hiljada EUR, da su rekonstruisani postojeći i izgrađeni novi sportski objekti.

„Možda i vama, kao i nekome ko ne poštuje dogovore, ili njegovom nalogodavcu, smeta činjenica da neko radi? Možda je trema od toga što bismo, do kraja ovog mandata, bili jedina politička partija sa bezmalo 100 posto ispunjenim predizbornim programom“, navodi se u reagovanju.

Iz beranskog odbora Demokrata rekli su da je će podsjetiti javno mnjenje na sve, kao i da ima na šta.

Kako su naveli, ako neko smatra da se plaše izbora, u zabludi je velikoj.

„Nijesu nama problem izbori, ako želite – možemo sjutra, ali bi bilo korektno prema Berancima da odbornici kažu gdje počivaju razlozi za nepoštovanje dogovora? Nijesu nama problem izbori, jer dok trajemo u Beranama, bićete opozicija“, kaže se u reagovanju.

Iz Demokratske Crne Gore poručili su kolegama iz DPS-a da se Demokrate u Beranama bore da završe sve što su obećali i započeli.

„Za mogućnost da se radi pošteno i predano se treba boriti, ne za drugo. Ako to vama u politici nije bitno – ima nekoga kome je presudno važno“, navodi se u reagovanju.

