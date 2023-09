Đeljošaj pozvao Vladu da odloži popis za 30 dana

Podgorica, (MINA) – Rukovodioci u Upravi za statistiku ne pokazuju elementarno znanje kako bi se taj proces odvijao po standardima i zakonu, pa Vlada mora hitno da reaguje i da za 30 dana odloži popis, rekao je predsjednik popisne komisije opštine Tuzi Nik Đeljošaj.

Đeljošaj je kazao da je Uprava za statistiku opštinskoj komisiji Tuzi dostavila javni poziv i prijavu za popisivače za Popis stanovništva, a ujedno i odredila broj popisivača i instruktora.

“Materijal za javni poziv je dostavljen na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Materijal za javni poziv nije dostavljen i na preostalom službenom jeziku – albanskom”, rekao je Đeljošaj.

On je naveo da nijesu dostavljeni popisni krugovi, koji nijesu ni objavljeni.

“Prema našim informacijama Opština Zeta je dostavila a Uprava za statistiku prihvatila popisne krugove koji ulaze u opštinu Tuzi”, naveo je Đeljošaj.

On je rekao da Glavni grad nije uopšte dostavilo popisne krugove i granice naselja kao i da Uprava za statistiku koristi podatke iz 2011. godine za Glavni grad, kada su Tuzi i Zeta bili dio Podgorice.

“Na naše insistiranje da se popisni krugovi prihvate po zakonu, da jedno naselje ne može biti u dvije katastarske opštine, Uprava za Statistiku nije reogavala i time onemogućila da se popis izvrši u skaldu sa zakonom u opštini Tuzi”, rekao je Đeljošaj.

On je kazao da Opštinska popisna komisija Tuzi ne može da na zakonit način sprovede procedure za popis.

Kako je Đeljošaj rekao u saopštenju, javni pozivi koji se objavljuju u toj opštini moraju biti i na albanskom jeziku, u logo popisa naziva na latinici i ćirilici mora da stoji naziv i na albanskom jeziku i moraju se znati gdje i kako su definisani statistički krugovi.

“Nažalost, rukovodioci u Upravi za statistiku ne pokazuju elementarno znanje kako bi se taj proces odvijao po standardima i zakonu, zato Vlada mora hitno da reaguje, da za 30 dana odloži popis”, naveo je Đeljošaj.

On je kazao da Vlada mora i da zamijeni rukovodstvo Uprave za statistiku sa stručnjacima “koji znaju i nemaju šovinističke pobude”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS