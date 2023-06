Đeljošaj: Nije bilo pregovora sa PES-om

Podgorica, (MINA) – Albanski forum i Hrvatska građanska inicijativa (HGI) nijesu počeli pregovore sa Pokretom Evropa sad povodom formiranja nove izvršne vlasti, rekao je nosilac liste Albanskog foruma Nik Đeljošaj.

Albanski forum i HGI usaglasili su zajedničko djelovanje u procesu formiranja nove vlasti, a Đeljošaj za Pobjedu kazao da žele da prošire okupljanje manjinskih partija.

“Nakon toga, ali i proglašenja konačnih rezultata izbora, možemo početi pregovore sa PES. Ne trčimo ni za kim da po svaku cijenu budemo vlast, bez jasnih principa i platforme za razgovore”, rekao je Đeljošaj.

On je kazao da se nadaju što širem kompromisu i većini koja omogućava kompletiranje institucija.

“Imao sam neformalne razgovore sa još nekim partijama manjina i nadam se finalizaciji narednih dana. Dakle, pregovora sa PES nije bilo od Albanskog foruma i HGI jer ćemo zajednički pregovarati” naveo je Đeljošaj.

