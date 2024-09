Đeljaj: Skandalozan performans na putu Tuzi – Božaj

Podgorica, (MINA) – Grupa građana, koja je u nedjelju blokirala put Tuzi-Božaj, širila je provokativne pamflete s porukama “Kad se vojska na Kosovo vrati”, saopštio je predsjednik Opštine Tuzi Lindon Đeljaj, navodeći da se radi o skandaloznom performansu i da najoštrije osuđuje taj događaj.

Đeljaj je rekao da je vanjska politika Crne Gore je dosljedna, jasna i u potpunosti usklađena sa politikom NATO alijanse i Evropske unije.

“Kao država koja teži miru i stabilnosti u regionu, Crna Gora ne može, niti smije tolerisati bilo kakve aktivnosti koje narušavaju te vrijednosti”, istakao je Đeljaj.

Međutim, kako je dodao, događaj na putu Tuzi-Božaj, bez obzira na to da li je skup bio prijavljen ili ne, otvara ozbiljna pitanja o postupanju nadležnih organa.

“Iako je policija obezbjeđivala ovaj skup, činjenica da su ispred naših očiju provokativne horde izgrednika slobodno širile poruke koje prizivaju konflikte, ostavlja nas da se pitamo da li su direktor policije i nadležne službe adekvatno obavile bezbjednosnu procjenu tog skupa”, naveo je Đeljaj u saopštenju.

On je rekao da, bez namjere da ulazi u političke stavove iskazane na tim pamfletima, u svojstvu domaćina opštine na čijem se području nalazi granični prelaz Božaj/Han i Hotit izričito tvrdi za takve ratnohuškačke poruke, koje otvoreno pozivaju na nova krvoprolića u regionu, nema mjesta u zajednici poput Malesije.

Đeljaj je istakao da je Malesija uvijek bila simbol suživota, mira i tolerancije i poručio da neće dozvoliti da se taj mir naruši.

On je kazao da ne može da se otme utisku da je događaj tempiran, jer se dešava dan pred godišnjicu zloglasne akcije “Orlov let”.

“Malesija i njeno stanovništvo je oduvijek znala da se dostojanstveno nosi s provokacijama, ali i da se adekvatno odnosi prema onima koji ih sprovode, bez obzira koliko bili – operisani (od odgovornosti)”, naveo je Đeljaj.

On je pozvao nadležne institucije, prije svega Upravu policije, da preduzmu hitne mjere i osiguraju da se takvim incidentima u budućnosti ne ugrožavaju mir i sigurnost građana Tuzi.

“Ovakve provokacije mogle su imati fatalne posljedice da su informacije o njegovom održavanju bile javne ili da je bilo ko naišao tokom njegovog održavanja ili da je trajao duže od par minuta”, smatra Đeljaj.

On je rekao da je sada odgovornost na državnim organima da osiguraju da se slične situacije ne ponove, jer će, kako je poručio, njihovo ponavljanje sigurno izazvati reakciju.

