Delegacije UK, SAD i Crne Gore u Podgorici obilježile Dan sjećanja

Podgorica, (MINA) – Delegacije Ujedinjenog Kraljevstva, Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) su, povodom 11. novembra – Dana sjećanja, položile vijence na spomenik u Tološima kao dio službe sjećanja, podignut u čast članova posada savezničkih aviona stradalih u Drugom svjetskom ratu.

Iz Britanske ambasade u Podgorici saopštili su da je ova služba nastala iz primirja potpisanog između saveznika i Njemačke, obilježavajući kraj Prvog svjetskog rata, 11. sata, 11. dana, 11. mjeseca 1918. godine.

„Postala je simbol sjećanja za sve one koji su izgubili živote u sukobima. Služba je vrijeme za razmišljanje o užasima rata, hrabrosti vojnika, mornara, pilota, avijatičara i uticaju njihovih žrtava na naše živote“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da na takvim ceremonijama, uz minut tišine, okupljeni odaju počast i izražavaju zahvalnost.

Iz Britanske ambasade kazali su da, takođe, ova obilježavanja služe kao podsjetnik na važnost mira i jedinstva.

„Podstiču nas da težimo svijetu u kojem se sukobi rješavaju dijalogom i razumijevanjem, a ne nasiljem“, rekli su iz Britanske ambasade.

Prema njihovim riječima, to je ujedno i prilika da se mlade generacije informišu i da se kod njih podstakne osjećaj zahvalnosti, empatije i poštovanja prema onima koji su obavljali i obavljaju vojnu dužnost.

Iz Ambasade su kazali da su delegaciju Ujedinjenog Kraljevstva predvodili britanska ambasadorka u Crnoj Gori Don Meken i vojni ataše Entoni Kalunjato.

Kako su naveli, na čelu delegacije Crne Gore bili su generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Rajko Pešić i načelnik Štaba Generalštaba Vojske Crne Gore Aleksandar Pantović, dok je na čelu delegacije SAD-a bila ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke, uz vojnog atašea Alana Griskeviča.

Meken je rekla da se danas sjećaju i poštuju hrabrost onih koji su se žrtvovali da bi dali slobodu.

Ona je kazala da je, takođe, to trenutak kada se ne smije zaboraviti da je lakše suočiti se sa nedaćama onda kada smo zajedno.

Meken je naglasila „da je ovo prilika da budemo zahvalni na našem savezništvu, jedinstvu i solidarnosti“.

Rajzing Rajnke je rekla da na Dan sjećanja odaju počast žrtvi koju su veterani zemalja podnijeli u odbrani slobode i nezavisnosti Crne Gore, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a.

„Ostajemo čvrsti u zajedničkoj posvećenosti zaštiti bezbjednosti naše evroatlantske zajednice i promovisanju vrijednosti mira, slobode i suvereniteta širom svijeta“, dodala je Rajzing Rajnke.

Pešić je istakao da su ponosni na put zajedničkog doprinosa antifašizmu kao najvećoj civilizacijskog vrijednosti.

„Oni čijim se sjenima danas klanjamo i mnogi drugi položili su živote za antifašizam“, naveo je Pešić.

Kako je kazao, antifašistička koalicija bila je evropski putokaz i vodilja.

„I sa ovog mjesta danas, poručujemo da smo bili i bićemo dio evropske ukupnosti, jedinstvenosti, ali i njene raznolikosti, a ovaj spomenik je još jedan simbol našeg prijateljstva, zajedničke borbe i zajedničkih vrijednosti”, navodi se u saopštenju.

