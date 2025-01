Delegacija UN-a ponudila pomoć Prijestonici

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori ponudili su pomoć Cetinju u unapređenju socijalnih i institucionalnih kapaciteta, saopšteno je iz Prijestonice.

Rezidentni koordinator UN-a u Crnoj Gori Dijego Sorilja, stalna predstavnica UNDP-a Ekaterina Paniklova, programska koordinatorka UNESCO-a Milica Nikolić i šef predstavništva UNICEF-a Mikele Servadei posjetili su danas Cetinje povodom tragedije koja se dogodila 1. januara.

Kako se navodi, predstavnici delegacije UN-a su na sastanku sa gradonačelnikom Prijestonice Nikolom Đuraškovićem razgovarali o posljedicama tragedije, značaju pružanja podrške ugroženim građanima i mogućnostima buduće saradnje.

„Delegacija UN-a izrazila je solidarnost sa građanima Cetinja i ponudila pomoć u unapređenju socijalnih i institucionalnih kapaciteta“, kaže se u saopštenju.

Iz Prijestonice su rekli da je tokom razgovora posebna pažnja posvećena temama zaštite mentalnog zdravlja, pružanju podrške najugroženijim kategorijama stanovništva, kao i promociji mira i tolerancije.

Kako je saopšteno, predstavnici UN-a govorili su o programima socijalne kohezije i podrške mladima i istakli da je značajno zajedničko djelovanja na lokalnom i međunarodnom nivou kako bi se spriječile slične tragedije u budućnosti.

Đurašković je zahvalio predstavnicima UN-a na posjeti i iskazanoj podršci.

On je naglasio da je važna saradnja sa međunarodnim organizacijama u jačanju socijalne kohezije i unapređenju kvaliteta života građana Cetinja.

„Tragedija koja nas je zadesila zahtijeva zajednički napor svih nas – lokalne uprave, državnih institucija i međunarodnih partnera. UN su još jednom pokazale spremnost da budu uz nas u najtežim trenucima“, poručio je Đurašković.

