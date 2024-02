Danilović, Vuković i Ružičić izabrane za sudije Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici, Apelacionog i Upravnog suda, Senka Danilović, Ana Vuković i Jelena Ružičić, izabrane su sudije Vrhovnog suda Crne Gore, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Navodi se da je Savjet na sjednici održanoj u petak i danas, shodno zakonskoj proceduri, sproveo intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas za izbor troje sudija Vrhovnog suda.

Kako je objavljeno na sajtu Sudskog savjeta, intervju je, osim sa Danilović, Vuković i Ružičić, obavljen sa Ognjanom Boljevićem, Anom Vojinović Perović, Vesnom Moštrokol, Nenadom Otaševićem i Ljiljanom Šoškić.

„Na osnovu utvrđene Rang liste, Savjet je donio odluku da se za sudije Vrhovnog suda Crne Gore izaberu Danilović, Vuković i Ružičić“, kaže se u saopštenju.

Savjet je, kako se navodi, sačinio listu kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor predsjednika Vrhovnog suda i dostaviće je Opštoj sjednici tog suda na dalji postupak.

„Na dati oglas prijavljeni kandidati su Ranko Vukić, sudija Vrhovnog suda i Ana Vuković, sudija Apelacionog suda Crne Gore“, podsjećaju iz Savjeta.

Na sjednici Savjeta donijeta je i odluka i da se raspiše javni oglas za popunjavanje po jednog sudijskog mjesta u Apelacionom i Upravnom sudu Crne Gore, kao i interni oglas za popunjavanje po jednog slobodnog mjesta u Višem i Osnovnom sudu u Podgorici.

