Đaletić zamjenica vrhovnog državnog tužioca

Podgorica, (MINA) – Državna tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Jelena Đaletić izabrana je danas za zamjenicu vrhovnog državnog tužioca (VDT).

Kako su naveli iz Vrhovnog državnog tužilaštva, Đaletić je na tu funkciju izabrana na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao VDT Milorad Marković.

Đaletić je i tužiteljka za vezu sa Evropskom agencijom za pravosudnu saradnju (EUROJUST).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS