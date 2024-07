Ćulafić: Spreman sam da se odreknem mjesta predsjednika Opštine

Podgorica, (MINA) – Bivši potpredsjednik opštine Berane Damjan Ćulafić poručio je da je spreman da se odrekne mjesta predsjednika Opštine, kako bi izborom drugog kandidata odblokirali institucije.

Ćulafić je kazao da je stekao utisak da je on lično nekome problem.

„Pa, ako je tako, pozivam moje kolege iz aktuelne većine da zajednički predložimo drugog kandidata za predsjednika Opštine Berane“, naveo je Ćulafić.

Demokrate će, kako je rekao, podržati tog drugog kandidata i tako će odblokirati efikasno institucije i grad.

„Pošto od kolega Rmuša i Đukića nemamo ni glasa ni java i pošto su se osmjelili da kukavički ćute, ali drže blokiranim cijeli sistem, mislim da kao odgovorni ljudi treba njihovu nečasnost da prevaziđemo zajedničkom ozbiljnošću i ne dozvolimo da drže grad zarobljenim njihovim ćutanjem i sluganjstvom prema nalogodavcima“, kazao je Ćulafić.

On je poručio da je zato vrlo voljan i odlučan da krajnje relaksirano prepusti kandidaturu bilo kome oko koga se kolege iz većine dogovore.

„I da ružnu sliku o Beranama, koja je kreirana prevarom i prevjerom, mijenjamo i omogućimo da se Berane prepoznaje po otmenim i ostvarenim ljudima, a ne po onima bez stava”, navodi se u obraćanju Ćulafića javnosti.

