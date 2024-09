Ćulafić: Na dobrom smo putu da ispunimo sve obaveze iz Poglavlja 27

Podgorica, (MINA) – Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene predstavlja jedan od najkompleksnijih izazova u procesu evropskih integracija Crne Gore, ali je država, zahvaljujući podršci međunarodnih partnera, na dobrom putu da ispuni sve obaveze u predviđenom roku.

To je kazao ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić na sastanku sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Don Meken.

Iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera saopšteno je da je Meken na sastanku izrazila interesovanje za strateške prioritete tog resora, naročito u dijelu ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz Poglavlja 27.

Ćulafić je upoznao Meken sa ključnim planovima i vremenskim okvirom za realizaciju obaveza iz Poglavlja 27 i naglasio da je cilj ispunjenje svih obaveza do 2026. godine.

On je istakao da je važna podrška međunarodnih partnera u tom procesu i dodao da je dosadašnja saradnja bila suštinski značajna.

„Poglavlje 27 predstavlja jedan od najkompleksnijih izazova u procesu evropskih integracija Crne Gore, ali smo, zahvaljujući podršci naših međunarodnih partnera, na dobrom putu da ispunimo sve obaveze u predviđenom roku,“ rekao je Ćulafić.

Iz Ministarstva su naveli da je posebna pažnja tokom razgovora bila posvećena razvoju sjevernog dijela Crne Gore.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno očuvati prirodne ljepote tog područja, dok se istovremeno radi na njegovom održivom ekonomskom razvoju.

“Ćulafić je naglasio značaj balansiranja između očuvanja životne sredine i unapređenja infrastrukture, što će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života lokalnog stanovništva”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se tokom sastanka razgovaralo i o globalnim izazovima klimatskih promjena, sa posebnim osvrtom na zajedničke napore za njihovo ublažavanje.

Ćulafić je istakao da su klimatske promjene problem s kojima se suočavaju mnogo veće države, ali da Crna Gora ulaže maksimalne napore da doprinese globalnim ciljevima.

Iz Ministarstva su rekli da je na sastanku bilo riječi i o Državnom planu za upravljanje otpadom i Natura 2000, koji su ključni za dugoročnu zaštitu životne sredine.

„Naš primarni cilj je zaštita životne sredine kroz održive politike i konkretne akcije. Saradnja sa međunarodnim partnerima, poput Ujedinjenog Kraljevstva, daje nam dodatni podsticaj u postizanju tih ciljeva“, naveo je Ćulafić.

