Ćulafić: Lični podaci građana Podgorice i Zete ustupljeni firmi iz Srbije

Podgorica, (MINA) – Sajtom Geografskog informacionog sistema, na kom su bili dostupni lični podaci građana Podgorice i Zete, upravlja država, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u podgoričkom parlamentu Stefan Ćulafić, dodajući da je pristup portalu prekinut nakon reakcije opozicije.

Ćulafić je, u emisiji “24 sata” na Televiziji E, kazao da su podaci građana ustupljeni privatnoj kompaniji JDI Solutions, sa sjedištem u Srbiji.

“Radi se o totalnom amaterizmu i neprofesionalizmu, što dodatno potvrđuje činjenica da je pristup portalu automatski nakon naše reakcije ukinut”, rekao je Ćukafić.

Kako je dodao, to pokazuje o kakvoj vrsti “diletantizma” se radi, ali i “podgrijava sumnje” da nešto nije kako treba.

Ćulafić je istakao da su lični podaci građana Podgorice i Zete bili dostupni svima.

“Pozivamo nadležno tužilaštvo da reaguje i raduje brza reakcija Agencije za za zaštitu ličnih podataka koja je najavila nadzor nad organima Glavnog grada”, naglasio je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, privatna kompanija kojoj su ustupljeni podaci građana Podgorice i Zete je JDI Solutions iz Srbije.

On je dodao da odbornici opozicije, koji su uočili ovaj ozbiljan propust, nijesu nikoga, kroz svoju današnju reakciju, targetirali.

Tražili su samo, kako je naveo Ćulafić, utvrđivanje odgovornosti.

Ćulafić je objasnio da GIS omogućava pristup katastarskim podacima građana, dodajući da su, između ostalog, dostupni podaci o teretima i hipotekama ubilježenim na imovinu građana ovih opština.

