Crnogorski golbalisti ubjedljivi u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore sa maksimalnim učinkom završila je nastup na međunarodnom turniru u Sofiji.

Izabranici selektora Nikole Čurovića u finalu su pobijedili domaćina, reprezentaciju Bugarske rezultatom 16:8.

Prethodno su u grupi, prekidima u oba meča, pobijedili reprezentaciju Rumunije i B ekipu Grčke rezultatom 12:2.

U polufinalu je Crna Gora bila bolja od A ekipe Grčke prekidom 16:6.

U Sofiji je ekipa nastupila u sastavu Nikola i Marko Nikolić i Miloš Ranitović.

Selektor Čurović kazao je da je zadovoljan igrom i ostvarenim rezultatima.

“Odlična igra i provjera za ekipu pred Ligu šampiona našeg golbal kluba Nikšić, koji ujedno čini i reprezentaciju”, kazao je Čurović.

Crna Gora i Nikšić će od 22.do 24. jula biti domaćini drugog turnira Lige šampiona grupa jug, na kojem će nastupiti i prvaci Francuske, Ceške, Njemačke i Portugala.

