Crna Gora značajno napredovala u ispunjenju obaveza Energetske zajednice

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Crna Gora je za pet mjeseci napravila značajan napredak u ispunjenju obaveza Energetske zajednice, ocijenio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, Mujović je to rekao u razgovoru sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice Arturom Lorkovskim, koji sa saradnicima boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su kazali da je Mujović podsjetio da su određena uputstva koja je dobio na Ministarskom savjetu u decembru prošle godine bila zabrinjavajuća.

“Iako je u decembru prošle godine, na Ministarskom sastanku Energetske zajednice, Crna Gora bila daleko od ispunjenja svojih obaveza u Zajednici, za pet mjeseci je napravljen ogroman napredak u tom pravcu”, kazao je Mujović

Kako je dodao, Crnoj Gori su nedostajali ključni strateški, krovni dokumenti koji pokrivaju tu oblast energetike i energetskih sistema.

„Na prvom mjestu, nacionalni klimatski energetski plan, brojni zakoni, kao što je Zakon o korišćenju OIE, Zakon o nafti i naftnim derivatima, kao i mnoga druga zakonska rješenja, ali i obaveza da evropsku regulativu pretočimo u naše zakonodavstvo”, kazao je Mujović.

Kako je dodao, Crna Gora je ozbiljno shvatila poruku Energetske zajednice.

„Prionuli smo na posao i mislim da smo za ovih pet mjeseci napravili, da ne budem neskroman, korake od sedam milja” istakao je Mujović.

On je podsjetio da je posjeta predstavnika Energetske zajednice na čelu sa njenim direktorom Lorkovskim prava prilika da se vidi koliko daleko se otišlo sa reformama i obavezama, kao i da se čuju savjeti za dalje.

“Mislim da smo na dobrom putu, da treba da nastavimo da slijedimo ovaj pravac kojim smo krenuli. Ozbiljnim pristupom, uz ispunjavanje evropskih obaveze, smatram da je Crna Gora na pravom kursu da ispuni ono što je već preuzeto, a odnosi se na period do 2030. i do 2050. godine” zaključio je Mujović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Lorkovski je pozdravio odluku crnogorske Vlade da formira Ministarstvo energetike i rudarstva.

“To je veoma dobar znak koji pokazuje spremnost za jačanje saradnje sa EU, pod okriljem Energetske zajednice, a svakako i saradnju sa regionom”, kazao je Lorkovski.

Prema njegovim riječima, jedno od primarnih pitanja je integracija tržišta električne energije.

“Želimo da Crna Gora bude skroz integrisana u tržište Evropske unije (EU), posebno sa Italijom, to je jedan od ciljeva Energetske zajednice, ali takođe i da Crna Gora bude u potpunosti integrisana sa zemljama Zapadnog Balkana, što je jednako važno”, objasnio je Lorkovski.

Kako je dodao, druga tema je dekarbonizacija i način suočavanja sa klimatskim promjenama.

“Mislim da je ova agenda za razgovore veoma ambiciozna, ali vjerujem da je dobar korak za nastavak saradnje sa Mujovićem i resornim ministarstvom kako bi učinili Crnu Goru dijelom EU i evropskog energetskog tržišta” zaključio je Lorkovski.

