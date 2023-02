Crna Gora u mislima sa porodicama žrtava zemljotresa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u mislima sa porodicama žrtava i hiljadama povrijeđenih u zemljotresu koji je jutros pogodio Tursku i Siriju, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Više stotina ljudi poginulo je, a nekoliko hiljada je povrijeđeno kada je zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale jutros pogodio Tursku, u blizini granice sa Sirijom.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je užasnut vijestima i slikama stradanja ovog jutra iz Turske i Sirije.

“Crna Gora je u mislima sa porodicama žrtava i hiljadama povrijeđenih. Najdublje saučešće prijateljima i saveznicima i želje za brz oporavak povrijeđenih”, rekao je Đukanović.

