Crna Gora podržava poziv na prekid vatre u Gazi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora snažno podržava zajedničku izjavu Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Egipta i Katara, kojom se poziva na hitni prekid vatre u Pojasu Gaze, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP).

Iz MVP su to naveli na društvenoj mreži X.

“Ohrabrujemo sve uključene strane da rade zajedno, bez odlaganja, na uspostavljanju trajnog mira i okončanju dugotrajne patnje civila u Gazi”, rekli su iz tog Vladinog resora.

Čelnici SAD-a, Egipta i Katara pozvali su Izrael i Hamas da se sastanu 15. augusta, kako bi finalizovali prekid vatre u Pojasu Gaze i sporazum o oslobađanju talaca.

