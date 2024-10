Crna Gora ostaje posvećana globalnim naporima za očuvanje mira

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje nepoklobljivo posvećana globalnim naporima za očuvanje mira, poručio je potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović povodom Dana Ujedinjenih nacija (UN).

On je, na svečanosti povodom Dana UN-a, posvećenog Paktu za budućnost koji je usvojen u septembru, rekao da se taj dan obilježava u jednom od najizazovnijih trenutaka za međunrodnu zajednicu.

„Svijet se suočava sa rastućim krizama i konfliktima koji ukazuju na činjenicu da se osnovni principi Povelje UN-a pogaženi“, ocijenio je Ibrahimović.

On je rekao da ratna kriza u Ukrajini i sukobi u Gazi uz eskalaciju tenzija u širem regionu predstavljaju snažan udarac međunarodnom pravu i međunarodnom humanitarnom pravu.

„Ti konflikti razaraju živote miliona ljudi, potresaju globalnu sigurnost i produbljuju podjele u međunarodnim odnosima. Dodatno suočavamo se sa nizom izazova, humanitarnih kriza do kršenja ljudskih prava širom svijeta, globalne klimatske krize i rastuće nejednakosti“, naveo je Ibrahimović.

Ti problemi, kako je dodao, ne poznaju granice i zahtjevaju kolektivnu akciju.

„U ovim kompleksnim vremenima uloga UN-a i osnaživanje multilateralizma, postaju presudni za zaštitu mira i međunarodnog poretka zasnovanog na pravu“, kazao je Ibrahimović.

On je naveo da je zato nedavno usvojeni Pakt za budućnost, kao platforma za unapređenje multilateralne saradnje, od ključnog značaja.

„Pakt predstavlja našu zajedničku posvećenost izgradnji održivog, sigurnog i pravednog svijeta za buduće generacije“, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je Crna Gora posvećena aktivnoj podršci tom Paktu.

Ibrahimović je rekao da posebno važnu ulogu imaju inicjative koje dodatno osnažuju globalne napore za očuvanje mira i stabilnosti.

„Zato inicijativa generalnog sekretara UN-a, nova Agenda za mir, ima našu snažnu podršku, jer su održivi razvoj i mir neraskidivo povezani i čine temelj svakog dugoročnog uspjeha u globalnoj zajednici“, poručio je ibrahimović.

On je naglasio da Crna Gora, kao posvećena članica UN-a, čvrsto vjeruje u temeljne vrijednosti te organizacije – mir i sigurnost, ljudska prava i održivi razvoj.

„U cilju pružanja podrške globalnim naporima za očuvanje mira i bezbjednosti Crna Gora je istakla kandidaturu za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti (SB) UN-a za period 2026-2027“, naveo je Ibrahimović.

On je rekao da Crna Gora i UN zajednički rade na jačanju vladavine prava, izgradnji snažnih institucija, jaćanju ekonomije i održviom razvoju uz poseban akcenat na zaštittu najranjivijih grupa.

„Postizanje ciljeva održivog razvoja usko je povezano sa ciljevima iz naše evropske agende i doprinosi našoj težnji da budemo prva članica Evropske unije“, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je Crna Gora kao članica Savjeta za ljudska prava UN-a za period 2022-2024 snažno posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava.

„Crna Gora ostaje nepoklobljivo posvećana globalnim naporima za očuvanje mira, svjesna da je mir više od odsustva sukoba. On je stvaranje uslova u kojima svaki čovjek može živjeti dostojanstveno slobodno i sigurno“, poručio je Ibrahimović.

Novi privremeni koordinator Kancelarije UN-a u Crnoj Gori Dijego Sorilj je ukazao na nedostatke sa kojima se te međunarodna organizacija suočava, navodeći da su u mnogim oblastima UN-a daleko od ciljeva i ideala koji su postavljeni u Povelji, čije se usvajanje danas slavi.

On je podsjetio da države članice ne koriste instrumente koje ima SB.

Sorilj je ukazao na tragične događaje koji se dešavaju u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, kao i konflikte o kojima niko ne priča, poput onih u Sudanu, Jemenu i mnoge druge.

Kako je naveo, to su mjesta gdje institucije koje su UN-a i njene članice kreirale nijesu uspjele da odgovore na izazove.

„Savjet bezbjednosti je često paralisan, a kada nije paralisan, usvaja rezolucije koje se ne sprovode“, rekao je Sorilj.

Prema njegovim riječima, osim mira i bezbjednosti, UN se suočavaju i sa problemima u drugim oblastima, poput humanitarne pomoći.

Sorilj je podsjetio da je to pomoć koju ljudi traže jer im je neophodno kako bi preživjeli.

Kako je istakao, finansiranje UN-a za humanitarnu pomoć znatno je manje od onog što zahtijevaju kako bi obezbijedili pomoć za više od 300 miliona ljudi u potrebi.

„Od ciljeva koje smo postavili do 2030. godine, nekih 75 odsto je ostvarivo“, rekao je Sorilj, navodeći da je Crna Gora među državama koje su ostvarile napredak.

On je istakao da Crna Gora igra veoma važnu ulogu i demonstrira svoju posvećenost multilateralizmu.

“Ta posvećenost se najbolje vidi kroz opredijeljenost Crne Gore na putu evropskih integracija”, rekao je Sorilj.

