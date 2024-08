Crna Gora i Ukrajina započele konsultacije o Nacrtu Sporazuma o bezbjednosnoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Ukrajina započele su danas konsultacije o Nacrtu Sporazuma o saradnji u oblasti bezbjednosti i dugoročnoj podršci, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da Sporazum predstavlja još jedan dokaz političke volje Crne Gore da, u skladu sa međunarodnim pravom i obavezama, podrži napore NATO i Evropske unije (EU) u očuvanju međunarodnog mira i stabilnosti, kao i u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Kako su naveli, do danas su 23 države članice NATO-a, kao i EU i Japan, potpisale sličan sporazum sa Ukrajinom.

“Crna Gora, kao dio šire međunarodne zajednice, ovim Sporazumom potvrđuje svoje opredeljenje za jačanje kolektivne bezbjednosti i saradnje”, kaže se u saopštenju.

Delegaciju Crne Gore predvodio je savjetnik predsjednika Vlade za odbranu i bezbjednost, Todor Goranović, uz učešće predstavnika kabineta premijera, ministarstava vanjskih poslova i odbrane, a ukrajinsku zamjenik Šefa kabineta predsjednika Ukrajine, Ihor Zhovkva.

Iz Vlade su kazali da je ukrajinska strana zahvalila Crnoj Gori na kontinuiranoj podršci.

“Crnogorska delegacija je ponovila svoju posvećenost principima međunarodnog prava i solidarnosti sa Ukrajinom u težnji za očuvanjem nezavisnosti i suvereniteta”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se dodaje, istaknuto da će Crna Gora nastaviti da pruža vojnu, finansijsku, materijalnu i humanitarnu podršku Ukrajini, u skladu sa dogovorenim okvirima i zajedničkim ciljevima, a na temelju implementacije zaključaka sa NATO Samita u Vašingtonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS