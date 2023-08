Crna Gora doprinosi stabilnosti na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore podržava dijalog i sve napore u cilju normalizacije odnosa Beograda i Prištine i postizanja političkog rješenja, koji će obezbijediti ne samo bezbjednost na Kosovu, već i stabilnost u zemljama Zapadnog Balkana, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to poručio na današnjem sastanku sa predstavnicima KFOR-a, koje je predvodio komadant Anđelo Mikele Ristuči.

„Vlada Crne Gore snažno podržava KFOR u pokušaju da obezbijedi sigurnost na sjeveru Kosova. Takođe, srećni smo što su i naši vojnici tamo i daju doprinos i nastavićemo to da radimo”, rekao je Abazović.

On je naglasio da je posvećenost NATO-a da nastavi angažman na Kosovu ključna za očuvanje mira i stabilnosti na cijelom Zapadnom Balkanu.

Abazović je kazao da “moramo biti inkluzivnije i tolerantnije društvo”, i da to važi za cijeli region.

“Treba da se koncentrišemo na buduće generacije, a interes budućih generacija nije da im se ostave repovi prošlosti sa kojima treba da se suočavaju”, rekao je Abazović.

On je dodao da misli da to nije ničiji interes.

“Zato pozivamo obje strane, i Prištinu i Beograd da se vrate dijalogu i nastave sa primjenom sporazuma o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, a koji je nedavno postignut u Briselu i Ohridu”, naveo je Abazović.

Ristuči je zahvalio Vladi na kontinuiranoj podršci.

On je, kako se navodi, rekao da se nada će isto doživjeti i od drugih zemalja regiona kako bi što prije došli do rješenja situacije na Kosovu.

