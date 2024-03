Crna Gora da izađe iz političkih previranja i fokusira se na reforme

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da izađe iz okvira unutrašnjih političkih previranja proteklih godina i fokusira se na neophodne reforme, kazala je ambasadorka Švedske u Crnoj Gori Anika Ben David.

Ona je rekla da sada postoji zamah u procesu pregovora i da ohrabruju crnogorske partnere da ga u potpunosti iskoriste.

„Crna Gora treba da izađe iz okvira unutrašnjih političkih previranja proteklih godina i da se fokusira na neophodne reforme. Zatvaranje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24 vladavine prava je na dohvat ruke“, kazala je Ben David u intervjuu Pobjedi.

Napredak u tim poglavljima je, kako je dodala, od suštinskog značaja i nastaviće da određuje tempo pristupnih pregovora u cjelini.

„Nedavna imenovanja u sektoru pravosuđa su za svaku pohvalu i sada ih moraju pratiti reforme za jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i jačanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući slobodu izražavanja i slobodu medija“, navela je Ben David.

To, kako je rekla, uključuje ubrzanje reformi u pogledu nezavisnosti, profesionalizma i odgovornosti pravosuđa.

„Crna Gora je suštinski partner Evropske unije (EU) u našim zajedničkim naporima da održimo stabilnu i prosperitetnu Evropu. Njen značaj je samo povećan s obzirom na novo bezbjednosno okruženje u Evropi“, kazala je Ben David.

Prema njenim riječima, članstvo u EU nudi najbolju agendu za budućnost za cio Zapadni Balkan.

„Da bi se proces integracije nastavio, imperativ je da se ovaj fokus zadrži i da sve uključene strane održe uspostavljeni politički konsenzus oko evropskog puta Crne Gore“, rekla je Ben David.

To, kako je kazala, znači iskoristiti priliku snažnog angažovanja EU i ne ometati se spoljnim faktorima, ili akcijama koje izazivaju podjele.

Upitana kakvi su odnosi Crne Gore i Švedske, ona je rekla da su veoma dobri.

„Crna Gora je atraktivna destinacija za švedske turiste, blizu nam je, pored mora, sa čistim vazduhom, predivnom prirodom, izuzetno ljubaznim ljudima i odličnom hranom – sve u svemu, veoma gostoljubivim okruženjem“, navela je Ben David.

Švedski investitori su, kako je dodala, orijentisani na tržišta koja karakteriše snažna posvećenost borbi protiv korupcije, socijalnom dijalogu i održivosti.

„Ambasada radi na podršci i dovođenju švedskih poslovnih aktera zainteresovanih za obavljanje aktivnosti u Crnoj Gori i sa njom“, rekla je Ben David.

