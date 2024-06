CKCG: Nasilje nad starijima sve učestaliji problem

Podgorica, (MINA) – Nasilje nad starijim osobama predstavlja sve veći i učestaliji problem u društvu, koji se ne smije previdjeti ili zanemariti, poručili su iz Crvenog krsta Crne Gore (CKCG).

Iz te organizacije su, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, saopštili da studije ukazuju na činjenicu da jedna od šest starijih osoba u svijetu, barem jednom godišnje, doživi neki oblik nasilja.

“Procenat zanemarivanih ili zlostavljanih starijih osoba u Evropi iznosi od tri do 27 odsto”, kaže se u saopštenju.

Iz CKCG su kazali da u Crnoj Gori ne postoji registar podataka o broju starijih osoba koje trpe neki vid nasilja ili zanemarivanja, pa je, kako su naveli, neophodno sistemski djelovati i međusektorski pristupiti umrežavanju relevantnih instirucija i organizacija.

“Kako bi se kreirala baza potrebnih podataka i u skladu sa tim zajednički djelovalo na podizanju svijesti građana o problemu zlostavljanja starijih, a potom i razvijali konkretni akcioni planovi u cilju suzbijanja ove pojave u društvu”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da nasilje nad starijim osobama ili bilo kojom drugom jedinkom obuhvata niz akcija koje dovode do povreda ili rizika od povreda, a koje izazivaju fizičku bol i/ili psihičko obolijevanje.

“Oblici zlostavljanja mogu biti višesložni – fizičko, psihičko, ekonomsko, seksualno zlostavljanje i zanemarivanje osobe”, navodi se u saopštenju CKCG.

Prema njihovim riječima, starije osobe, koje su najčešće zlostavljanje ili zanemarivane, uglavnom su osobe koje su funkcionalno zavisne od drugih, a najčešće članova uže ili šire porodice, osobe koje pate od demencije, koje stanuju u konfliktnoj porodičnoj sredini i koje su ekonomski zavisne od drugih.

Iz CKCG su apelovali na građane da, ukoliko primijete nasilje nad starijim osobama, to urgentno i prijave nadležnim organima, a žrtvu nasilja odmah odvedu do najbliže zdravstvene ustanove kako bi joj bila ukazana neophodna ljekarska pomoć.

Ta organizacija, kako su kazali, duži niz godina, starijima pruža podršku kroz program Pomoć u kući starijem i osobi sa invaliditetom, u okviru kojeg je podržano 810 osoba.

Iz KCCG su kazali da Program obuhvata i redovne posjete starijim osobama u udaljenim i ruralnim područjima, kroz dva centra za njegu u zajednici u Bijelom Polju i Baru, kroz posjete mobilnih timova koji čine medicinski i socijalni radnik staračkim domaćinstvima.

Dodaje se da program podrazumijeva i posjete volontera starijim osobama kako bi se pružila psiho-socijalna podrška i smanjio stepen usamljenosti tih osoba.

“U pet opština i Prijestonici, aktivni su i klubovi Crvenog krsta za starije osobe u kojima se pripadnici te populacije okupljaju, druže, razmjenjuju probleme, iskustva ali i lijepe životne trenutke”, rekli su iz CKCG.

Iz te organizacije su kazali da će u narednom periodu, između ostalog, raditi i na razvijanju usluge predaha za starije osobe i njihove njegovatelje, kako bi u svakom trenutku neko brinuo o njima, a njihovi njegovatelji malo odmorili i posvetili se sebi.

