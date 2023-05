Cijenu boravka djece u vrtićima povećati za deset EUR

Podgorica, (MINA) – Cijenu boravka djece u javnim predškolskim ustanovama ne treba drastično povećavati, jer bi to bio udar za kućne budžete porodica sa nižim primanjima, poručili su iz Ministarstva prosvjete, navodeći da bi bilo cjelishodno da se ona poveća za deset EUR.

Iz tog resora su naveli da su dobili inicijativu rukovodstava više javnih predškolskih ustanova koji su tražili korigovanje troškova boravka i ishrane djece u ustanovama predškolskog obrazovanja.

“Cijena boravka djece u vrtićima nije mijenjana više od decenije, a ne treba posebno napominjati koliko su se cijene hrane višestruko uvećale, posebno posljednjih nekoliko godina”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, stopa inflacije je u novembru i decembru prošle godine bila 17 odsto tako da je upitno da li predškolske ustanove sa iznosom koji roditelji sada uplaćuju za troškove boravka i ishrane djece u vrtiću mogu da obezbijede zdravu i kvalitetnu ishranu.

“Jer Ministarstvo insistira na potrebi da se u predškolskim ustanovama poštuju standardi kvalitetne ishrane djece, a to, uz dosadašnje cijene, teško može da se obezbijedi”, kazali su iz Ministarstva.

U tom resoru smatraju da troškove boravka i ishrane u javnim ustanovama ne treba drastično povećavati jer bi to, kako su naveli, bio udar za kućne budžete porodica sa nižim primanjima.

“Smatramo da bi povećanje sa sadašnjih 40 EUR na 50 EUR za cjelodnevni boravak djeteta bilo cjelishodno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će upravni odbori javnih predškolskih ustanova utvrditi cijenu boravka djeteta u svakom vrtiću posebno.

“Napominjemo da bi povećanje cijene uslijedilo od početka septembra, nakon potpisivanja novih ugovora sa roditeljima i završetka ovogodišnjeg upisa djece u javnim predškolskim ustanovama”, kazali su iz Ministarstva.

