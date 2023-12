Cijene medicinskog materijala porasle, a sredstva iz FZO ostala ista

Podgorica, (MINA) – Cijene medicinskog materijala i opreme, kao i zakupa poslovnih prostora porasle su usljed velike stope inflacije, dok su sredstva koja Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) refundira stomatolozima ostala ista, saopšteno je iz Stomatološke komore Crne Gore.

Navodi se da su se predstavnici Stomatološke sastali sa direktorom FZO Vukom Kadićem i njegovim pomoćnikom Zdravkom Vuksanovićem i razgovarali o održivosti pružanja usluga stomatologa koji su potpisali ugovor sa Fondom.

“Predsjednik Stomatološke komore Vladimir Jovetić i predsjednik Skupštine te organizacije Nedžad Drešević rekli su da je velika stopa inflacije inicirala porast cijena medicinskog materijala i opreme uključujući i cijenu zakupnina poslovnih prostora, a da su sredstva koja FZO refundira stomatolozima ostala ista”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, predstavnici Stomatološke komore su zato saglasni da su postojeće cijene neprihvatljive.

Navodi se da je, u razgovoru sa Kadićem, naglašeno da je prvi put predlog budžeta za stomatološke usluge povećan sa pet na šest miliona EUR, što je, po mišljenju predstavnika Stomatološke komore, nedovoljno.

Predstavnici Fonda su, kako je saopšteno iz Komore, konstatovali da niko nikoga ne može zadržati u ugovornom odnosu, ukoliko nije saglasan sa uslovima, kao i da oni kojima cijene ne odgovaraju ne treba da potpisuju ugovor sa FZO.

“Kao epilog svega navedenog, predstavnici rukovodstva Stomatološke komore zaključili su da u postojećim uslovima stomatološke ordinacije neće moći da isplate potrebne troškove, a pacijenti neće biti zbrinuti po savremenim stomatološkim metodama”, kaže se u saopštenju.

