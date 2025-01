CGO: Zakonom o Vladi do ograničenja političke samovolje

Podgorica, (MINA) – Donošenje zakona o Vladi nije samo tehničko pitanje, već izraz spremnosti političkih subjekata da se obavežu na transparentnost, odgovornost i ograničenje političke samovolje, smatraju u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) rekli su da duže od deceniju ukazuju na neophodnost usvajanja zakona o Vladi, koje sve vladajuće strukture, bez obzira na njihove brojne razlike, pokušavaju izbjeći.

Navodi se da Crna Gora ostaje jedina zemlja u regionu koja nema zakonski regulisan sastav, mandat, način rada i odlučivanja Vlade, kao ni specifična pitanja njenog funkcionisanja, poput onog u tehničkom mandatu.

To, kako se navodi, daje širok prostor za partijske trgovine koje kontinuirano podrivaju potrebnu profesionalizaciju i racionalizaciju administracije.

Iz CGO-a su podsjetili da je prije skoro tri godine formirana radna grupa za izradu tog zakonskog teksta.

Oni su naveli da se očekivao efikasan rad, ali je tekst tek u fazi usaglašavanja u Sekretarijatu za zakonodavstvo, uz najave Ministarstva javne uprave da će nakon toga biti poslat Evropskog komisiji na mišljenje.

CGO je podsjetio da je jedna verzija tog teksta dobila mišljenje Venecijanske komisije (VK), ali da nije poznato da li je preporuke VK usvojila Vlada.

“Dodatno, CGO ukazuje da je javnost uskraćena i za informaciju u kojoj su mjeri sugestije koje su pristigle tokom javne rasprave 2022. godine usvojene”, kaže se u saopštenju.

CGO naglašava i potrebu da zakon o Vladi propiše obavezu ljekarskih pregleda i sposobnosti, kao i testove na psihoaktivne supstance za članove Vlade, uključujući premijera, ministre i generalnog sekretara, kao i članove kabineta koji su imenovane osobe.

Iz te NVO su rekli da su na stanovištu da donošenje zakona o Vladi, kao i podjednako prije potrebnog zakona o Skupštini, nije samo tehničko pitanje, već izraz spremnosti političkih subjekata da se obavežu na transparentnost, odgovornost i ograničenje političke samovolje.

“U postojećem vakuumu ovakvog zakonodavnog okvira, Crna Gora nastavlja da funkcioniše u prostoru koji široko zloupotrebljavaju oni koji bi trebalo da demonstriraju najveći nivo odgovornosti, čime se ugrožava demokratska konsolidacija društva”, kaže se u saopštenju.

CGO je pozvao sve relevantne aktere da prioritetno pristupe izradi i usvajanju zakona o Vladi i Skupštini, kako bi se napravio adekvatan balans vlasti i odgovornosti prema javnom interesu.

