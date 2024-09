CGO: Svaki peti učenik doživio nasilje

Podgorica, (MINA) – Svaki peti učenik bio je žrtva vršnjačkog nasilja, i to uglavnom psihičkog i socijalnog, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije kazali su da prisutnost vršnjačkog nasilja u školama prepoznaje skoro 90 odsto učenika/ca, uz razliku da je za oko 58 odsto njih to povremeno ili često, a za oko 30 odsto rijetko.

Kao najzastupljenije se navodi psihičko nasilje, 30.9 odsto, a slijede fizičko, socijalno, digitalno i seksualno nasilje.

„Svaki peti učenika/ca bio je žrtva vršnjačkog nasilja, i to uglavnom psihičkog i socijalnog, a većina žrtava (64.2 odsto) prijavila je nasilje“, rekli su iz CGO-a.

