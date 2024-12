CGO: Skupština da osigura nesmetan rad medija

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je rukovodstvo Skupštine Crne Gore da hitno preduzme mjere kako bi se osigurao nesmetan rad medija u toj instituciji.

Iz te nevladine organizacije (NVO) poručili su da svaki pokušaj ograničavanja slobode medija predstavlja ozbiljan korak unazad u demokratskom razvoju Crne Gore i udaljava državu od evropskog puta.

CGO je osudio pokušaj pojedinih zaposlenih u crnogorskom parlamentu i poslanika Dejana Đurovića da nasilno udalje medije iz plenarne sale, kako bi spriječili izvještavanje o, kako su naveli, skandaloznim scenama.

“Ovaj čin, koji odražava neosviješćenost o značaju slobodnih medija i transparentnosti institucija, svjedoči o udaljenosti od evropskih vrijednosti i produbljuje ionako snažnu polarizaciju društva”, kazali su iz CGO.

Prema njihovim riječima, posebno zabrinjava što takvo ponašanje nije naišlo na osudu unutar vladajuće koalicije.

Iz CGO su ocijenili da se time legitimizuje agresivni odnos prema medijima i javnosti.

“Upravo izostanak te osude ukazuje da ovo nije izolovan incident, već dio šire strategije pritisaka na medije, s ciljem stvaranja atmosfere straha i autocenzure, čime se ugrožava pravo građana na objektivno informisanje”, istakli su iz CGO.

Iz te NVO su podsjetili da je sloboda medija jedan od stubova demokratije, zagarantovana Ustavom Crne Gore, kao i brojnim međunarodnim konvencijama koje je naša zemlja ratifikovala.

“Svaki pokušaj ograničavanja ovog prava predstavlja ozbiljan korak unazad u demokratskom razvoju Crne Gore i udaljava nas od evropskog puta. Novinari nisu tu da bi služili interesima političara ili skrivali njihove propuste, već da bi informisali javnost i držali vlast odgovornom za svoje postupke.

CGO je pozvao rukovodstvo Skupštine da hitno preduzme konkretne mjere kako bi se ubuduće osigurao nesmetan rad medija u toj instituciji, uključujući i jasne protokole koji će garantovati slobodan pristup medija svim relevantnim događajima u Skupštini, ali i sankcije za one koji pokušaju da ograniče njihove slobode.

“CGO apeluje na sve političke subjekte da preispitaju svoj odnos prema medijima, jer je kritičko izvještavanje temelj funkcionalne demokratije”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, interes javnosti da vidi ko se kako ponaša juče u Skupštini nesumnjivo je iznad partijskih kalkulacija, a dužnost institucija, posebno Skupštine, jeste da taj javni interes štite.

“CGO će nastaviti da prati situaciju i zalaže se za slobodu medija kao ključni kriterijum demokratskog napretka, a vinovnici ovakvih događaja sami sebe pozicioniraju u neprijatelje evropskih integracija”, istakli su iz te NVO.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS