CGO: Obrazovni sistem ponovo moneta za partijsko potkusurivanje

Podgorica, (MINA) – Obrazovni sistem ponovo je moneta za partijsko potkusurivanje, čime se nastavlja njegovo devastiranje, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) povodom usvajanja izmjena Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

Viša pravna savjetnica u CGO-u Snežana Kaluđerović, kazala je da je osnovna svrha hitnih izmjena Zakona da se vrati moć ministru da bira i razrješava na stotine direktora obrazovnih ustanova, dodajući da se na taj način obrazovni sistem dodatno centralizuje i politizuje.

Kaluđerović je istakla da je za demokratizaciju sistema ključno da direktore javnih obrazovnih ustanova ne bira ministar, već školski odbor, uz precizno definisane nadležnosti i odgovornosti.

Ona je navela da su se 2010. godine tadašnje vlasti, zbog situacije u gimnaziji na Cetinju, a uvidjevši moć školskih odbora, opredijelile da “stave pod kontrolu prosvjetu zarad partijskog i izbornog inžinjeringa, tako što su zakonski tu nadležnost prebacili na ministra”.

“CGO se od tada zalagao da direktora javnih ustanova obrazovanja ne treba da imenuje i razrješava ministar prosvjete. Navodili smo i primjere da ministri često nijesu htjeli da postupaju po sudskim odlukama, niti po predlozima za razrješenje Prosvjetne inspekcije koji nijesu odgovarali njihovim partijskim interesima”, kazala je Kaluđerović.

Kako je dodala, CGO je izričito bio i protiv ministrove nadležnosti da diskreciono odlučuje o kandidatu za direktora, jer je, prema njenim riječima, praksa pokazivala da rijetko najbolji kandidat dobije tu funkciju.

“CGO je vjerovao da se izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju iz maja prošle godine počinje ići u pravcu razumijevanja dokazano opasnog mehanizma partijskog uticaja u školama, uz napomenu da treba bolje urediti kriterijume za izbor članova u školskim odborima kako bi se omogućilo njihovo valjano funkcionisanje”, rekla je Kaluđerović.

Ona je istakla da je resorni ministar već imao solidnu zakonsku mogućnost intervencije, podsjećajući na član 75 Opšteg zakona o obrazovanju prema kome ministar može raspustiti školski, odnosno upravni odbor javne ustanove ukoliko se isti ne sastaje ili ne vrši svoju funkciju, a na prijedlog direktora ili nadležne inspekcije.

Prema tom članu, kako je dodala Kaluđerović, ministar može i odrediti rok za konstituisanje novog, odnosno ako se u tom roku ne konstituiše novi odbor, ministar ga imenuje, ali najduže za period do šest mjeseci.

“Zakonski okvir za kontrolu i sankcionisanje (ne)rada školskih odbora je postojao, a to potire sve ključne argumente za vraćanje starog rješenja koje su poslanici vlasti iznijeli”, navela je Kaluđerović.

Ona je naglasila da je primjena tog rješenja zahtijevala transparentnost i predstavljala teži put kojim vlasti nijesu htjele ići, a sve zarad disciplinovanja “neposlušnika” i jačanja partijskih uticaja, kako u susret predstojećim lokalnim, tako i potencijalnim vanrednim izborima.

“Umjesto da je postojeći mehanizam unaprijeđen kroz jačanje određenih zakonskih odredbi i preciziranje ovlašćenja i obaveza školskih odbora, kao i kaznenih odredbi ako krše Ustav, zakonske i podzakonske norme, očito je “isplativije” bilo da se vrati rješenje kojim se obrazovni sistem pretvara u monetu za partijsko potkusurivanje čime se nastavlja njegovo devastiranje”, ocijenila je Kaluđerović.

To, kako je navela, podupire i činjenica da je istovremeno Prosvjetna inspekcija vraćena pod kontrolu Ministarstva prosvjete, kao drugostepenog organa, čime se zaokružuje apsolutni uticaj ministra prosvjete, bez mogućnosti transparentnosti i kontrole kadriranja u oblasti koja mora biti zasnovana na zdravoj kompeticiji.

“CGO ocjenjuje da se zakoni ne smiju donositi po liku i djelu nijednog pojedinca ili partije”, kazala je Kaluđerović.

Kako je dodala, svi su oni smjenjivi, a stvarnost je pokazala i da ta smjenjivost dobija na ubrzanju.

“Loša zakonska rješenja i poslije njih dugo proizvode štetu, a ovo je jedno od takvih”, kazala je Kaluđerović, dodajući da Crna Gora još nije došla do odgovornih političara i ministara kad je u pitanju prosvjeta.

Time se, kako je ocijenila, ograničava ukupan napredak društva i države.

Kaluđerović je rekla da ni glasanje parlamentarne većine za te izmjene nije iznenađujuće, navodeći da je jedan broj poslanika sadašnje vlasti, a nekadašnje opozicije, time demonstrirao gaženje ranijih stavova i principa o tom pitanju.

“Ovo se naročito odnosi na Demokrate, koji su ne tako davno, uz krilaticu “Časti mi!” obećavali da će obezbijediti da školski odbori kao stvarni predstavnici zaposlenih, đaka i roditelja biraju rukovodioce obrazovnih ustanova, kako bi zaustavili partijske izbore”, rekla je Kaluđerović.

Kako je ocijenila, fotelje su učinile da se to brzo transformiše u “časti mi partiju kvotom direktorskih mjesta u školama i odustajemo od principa” .

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS