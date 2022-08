Cetinje nije samo, tuguje cijela Crna Gora

Podgorica, (MINA) – Tragedija na Cetinju, u kojoj je u petak život izgubilo 11 osoba, opomena je svima da se učini sve da se takav tragičan događaj više nikada ne ponovi, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković na komemorativnoj sjednici u Vladinom domu.

Komemoracija je počela minutom ćutanja za žrtve, a poručeno je da Cetinje nije samo u svom tugovanju i da tuguje cijela Crna Gora.

Đurašković je rekao da je tragedija nezapamćenih razmjera pogodila Cetinje i Crnu Goru i sve ostavila u šoku, prenosi portal RTCG.

“Od prekjuče je naš grad okovan tugom i šokom, da su nevine žrtve stradale bez bilo kakve krivice u jednom bezumnom napadu. Takav dan se ne pamti”, kazao je Đurašković.

On je naveo da ne postoji riječ utjehe za porodice.

“Pamtićemo sa posebnim poštovanjem našu Natašu i njene anđele Mašana i Marka, našu Danicu, Dimitrija, Rajka, Aleksandra i Milu, Mitra, Gorana. Njihovi brutalno prekinuti životi ostaju dio naših sjećanja, ali i opomena svima da učinimo sve da se ovakav tragičan događaja više nikada ne ponovi”, rekao je Đurašković.

Potpredsjednik Skupštine Prijestonice Mirko Stanić kazao da je Cetinje obavijeno tugom kao nikada do sad.

“Cetinje je kao nikada do sad ujedinjeno u boli sa iskrenim osjećanjem tuge koja nas sve pogađa”, naveo je Stanić.

On je kazao da Cetinje u svom tugovanju nije samo, da tuguje cijela Crna Gora.

Stanić je dodao da podrška iz drugih gradova mnogo znači.

On je naveo da je Crnu Goru kao mnogo puta do sad, nažalost, ujedinila tuga.

Komemoraciji su prisustvovali članovi porodica tragično stradalih, predstavnici lokalne vlasti, Vlade, kao i predsjednik države Milo Đukanović.

U pucnjavi koja se dogodila u petak, u cetinjskom naselju Medovina u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, među kojima je i napadač V.B. (34), dok je šest povrijeđeno.

