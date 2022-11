Centru za neonatologiju donirana vrijedna oprema

Podgorica, (MINA) – Centru za neonatologiju Kliničkog Centra (KCCG) danas je uručena oprema vrijedna 92 hiljada EUR.

Donacija je obezbijeđena u zajedničkoj akciji UNICEF-a i kompanija članica UNICEF-ovog Poslovnog savjeta za prava djeteta, Međunarodnog kluba žena Crne Gore i Rotary klubova širom države.

Kako je saopšteno iz KCCG-a, donacija je uručena povodom 60. godišnjice od osnivanja Instituta za bolesti djece.

Iz KCCG su kazali da su, između ostalog, donirani inkubatori, neonatalni respirator, električne fotelje za majke i bebe radi lakšeg ostvarivanja kontakta „koža na kožu“, monitor ambijentalne buke, frižideri za skladištenje majčinog mlijeka i krevetići za bebe.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović kazala je da obezbjeđenje dobre zdravstvene zaštite nalaže praćenje najnovijih, kako tehnoloških, tako i medicinskih dostignuća.

„Ova oprema omogućiće da naši najmlađi pacijenti imaju što bolje uslove tokom oporavka, a kolege ljekari i ostalo medicinsko osoblje kvalitetnije uslove za rad“, rekla je Radulović.

Direktor Instituta za bolesti djece Velibor Majić kazao je da su djeca budućnost i najvažniji resurs svakog društva.

„Kad ova činjenica bude opšteprihvaćena, možda ćemo neki od budućih jubileja dočekati u novom objektu, koji će ispuniti standarde za 21. vijek, a najmlađima pružiti najbolje moguće uslove liječenja“, istakao je Majić.

Pedijatar-neonatolog Danojla Dakić istakla je da savremena neonatologija teži pristupu sa što manje agresivnim metodama u liječenju prijevremeno rođene djece.

„Centru za neonatologiju treba novi prostor, a Crnoj Gori treba više novorođene djece“, poručila je Dakić.

Zorica Blagojević, majka blizanaca koji su liječeni u Centru za neonatologiju, ispričala je svoje iskustvo ističući značaj kontakta majke i djeteta.

„Odavde počinje život, sa Neontalogije“, kazala je Blagojević.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander istakao je da je donacijom olakšana bolja dostupnost majčinog mlijeka prijevremeno rođenim bebama.

Kako je kazao, odavno je poznato da je to najbolja hrana za bebe i sve što im treba tokom prvih pola godine života.

“Neka bolesna ili prijevremeno rođena djeca možda ne mogu da budu odmah dojena, ali mogu da budu hranjena majčinim mlijekom, a kasnije i dojena“, kazao je Santander.

On je podsjetio da je UNICEF prije 60 godina podržao izgradnju Instituta za bolesti djece

Santander je kazao da ova akcija pokazuje da je privatni sektor značajan partner državi.

“Iduće godine, kroz nove procjene brige o majkama i bebama u porodilištima u Crnoj Gori, UNICEF će nastaviti da podržava reforme zdravstvenog sistema”, najavio je Santander.

Predsjednica Rotary kluba Podgorica Sanja Mugoša rekla je da ovakve akcije spajaju ljude i institucije.

„Bebe svi volimo, bebama se svi radujemo, one nas podsjećaju koliko je život čaroban“, rekla je Mugoša.

Iz KCCG-a su kazali da donacija odražava zajedničku viziju svih partnera i želju da se podrže najosetljiviji članovi društva – prijevremeno rođene bebe.

“Ovom donacijom značajno će se unaprijediti stepen opremljenosti jedine službe za intenzivnu njegu novorođenčadi u Crnoj Gori, kako bi se poboljšali uslovi za njihovo liječenje, opstanak i razvoj”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je UNICEF-ov Poslovni savjet osnovan sredinom prošle godine, i da okuplja predstavnike privatnog sektora, kako bi se ujedinili napori i resursi za društveno odgovorne inicijative koje će dovesti do konkretnih, održivih i pozitivnih promjena u životima djece.

“Ovo je njegova prva akcija koju su podržali One, Mtel, Crnogorski Telekom, Crnogorska komercijalna banka, NLB banka, Lovćen banka, Mercator, Aerodromi Crne Gore, Privredna komora, Savjet stranih investitora u Crnoj Gori i Asocijacija menadžera”, kazali su iz KCCG-a.

