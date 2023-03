CeMI: Nadležne institucije da reaguju i pruže nam potrebnu zaštitu

Podgorica, (MINA) – Centar za monitoring i istrazivanje (CeMI) pozvao je Tužilaštvo da hitno reaguje na prijetnje upućene toj nevladinoj organizaciji (NVO).

Iz CeMI-ja su kazali da su nakon prijetnji smrću primljenih putem zvaničnog mejla organizacije, podnijeli prijavu Upravi policije i priložili dokaze o prijetnjama.

CeMI, kako su naveli iz te NVO, više od 20 godina ulaže značajne napore u cilju demokratizacije i unapređenja društva, a prevashodno unapređenja integriteta izbornog procesa, u javnom interesu.

Oni su upozorili na potencijalne posljedice rastuće polarizacije crnogorskog drustva i naglašenu negativnu retoriku.

“Vjerujemo da je i ovo samo jedna od posljedica takvog ponašanja”, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su poručili da će posvećeno nastaviti sa pripremim aktivnostima za drugi krug predsjedničkih izbora i pozvali nadležne institucije da im pruže potrebnu zaštitu.

