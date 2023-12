Butorović: Vlada krenula krupnim koracima ka EU

Podgorica, (MINA) – Aktuelna Vlada je proevropska na djelima a ne samo deklarativno, što potvrđuju njeni brojni rezultati i ohrabrujuće izjave zvaničnog Brisela, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Sekretar Poslaničkog kluba PES-a Milutin Butorović rekao je da je, nakon uspješno sprovedenog kompletiranja Sudskog savjeta, jasno je da su Vlada na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem i parlamentarna većina krenule krupnim koracima ka Evropskoj uniji (EU).

On je naveo da, uz rešavanje pitanja sedmog sudije iz reda manje brojnih naroda i kompletiranja Ustavnog suda na red dolazi izbor vrhovnog državnog tužioca, “koji će u najbržem zakonom predviđenom roku biti izabran”.

“Stoga je jasno da ovaj saziv parlamenta i 44. Vlada imaju sposobnost da rješavaju godinama blokirajuća pitanja koja su suštinski bitna za napredak na evropskom put”, rekao je Butorović.

On je naveo da je “u ovom kratkom, a dinamičnom periodu” došlo do brojnih pozitivnih momenata koji su prepoznati od EU.

Kako je Butorović rekao, dijalog između vlasti i opozicije bio je rjetkost u dosadašnjem crnogorskom političkom životu.

“A nova Vlada ga je organizovala u prvim danima mandata i to sa uspješnim ishodom koji je obezbijedio visok stepen povjerenja u popisni proces”, naveo je Butorović.

On je kazao da je značajan rezultat i povećanje minimalne penzije na 450 EUR do koje se došlo u dogovoru sa sindikatom i poslodavcima u okviru Socijalnog savjeta.

Kako je Butorović naveo, ta mjera će direktno uticati na bolji život preko 70 hiljada penzionera koji su u prethodnom periodu bili obespravljeni.

Prema njegovim riječima, pored široke podrške izboru guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović u Skupštini, izbjegnuta je siva lista Manivala, zahvaljujući efikasnom i stručnom reakcijom Vlade.

“Ti brojni rezultati, isporučeni u kratkom periodu, jasan su znak da je 44. Vlada ne samo deklarativno proevropska, već njeno djelovanje i ohrabrujuće izjave zvaničnog Brisela to potvrđuju, a ono najbolje tek dolazi”, zaključuje se u saopštenju Butorovića.

