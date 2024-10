Budvanin uhapšen zbog ranjavanja jedne osobe

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je S.B. (66) iz toga grada osumnjičenog da je pištoljem ranio jednu osobu u natkoljenicu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je S.B. juče, u mjestu Buljarica u Budvi, ispred porodične kuće oštećenog pištoljem marke Vzor 50CAL, kalibra 7.65 teško ranio oštećenog u lijevu natkoljenicu, nakon čega je pobjegao.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici policje, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici i Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, rasvijetlili to krivično djelo.

„Policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu protiv S.B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a u vezi sa krivičnim djelom teška djela protiv opšte sigurnosti, u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti“, navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, S.B. je uhapšen i biće sproveden na dalju nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

