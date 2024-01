BS: Nadležni da utvrde ko je precrtao putokaz za džamiju u Beranama

Podgorica, (MINA) – Precrtavanje putokaza za džamiju u Beranama, na tabli koja se nalazi u centru grada, još jedan je u nizu ataka na multietnički sklad u tom gradu i Crnoj Gori, saopštili su iz Bošnjačke stranke (BS) i pozvali nadležne da utvrde ko je to uradio.

Predsjednica Foruma žena BS Sabina Muratović rekla je da je nerazumljivo kome i zašto odgovara takvo podizanje tenzija i raspirivanje mržnje, ali da sigurno to ne odgovara građanima Berana i Crne Gore.

Ona je pozvala nadležne organe da hitno sprovedu istragu i utvrde ko je precrtao putokaz za džamiju na saobraćajnom znaku u Beranama.

“I da se te osobe najstrožije kazne za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje kako bi se, koančno, poslala poruka da za ovakve izlive mržnje nema niti smije biti mjesta ni u Beranama ni u Crnoj Gori”, poručila je Muratović.

