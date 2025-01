Britanska ambasada: Naše misli su uz porodice žrtava i cijelu zajednicu

Podgorica, (MINA) – Britanska ambasada u Podgorici spustila je zastave na pola koplja povodom tragedije koja se u srijedu poslijepodne dogodila na Cetinju.

Iz Britanske ambasade u Podgorici kazali su da su duboko ožalošćeni zbog tragičnog događaja koji se dogodio u Prijestonici.

„Naše misli su uz žrtve, njihove porodice i cijelu zajednicu u ovom teškom trenutku. U znak poštovanja, spustili smo zastave na pola koplja i saosjećamo sa građanima i građankama Crne Gore“, naveli su iz Britanske ambasade na Fejsbuku /Facebook/.

U pucnjavi na Cetinju ubijeno je 12 osoba, od čega dvoje djece, a teško je povrijeđeno četvoro ljudi.

