Brisel prepoznaje odlične rezultate Vlade i parlamenta

Podgorica, (MINA) – Ohrabrujuće poruke ključnih zvaničnika iz Brisela, plod su odličnih rezultata koje je za kratko vrijeme postigla Vlada u saradnji sa parlamentom, poručili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te partije su saopštili da konkretna postignuća na evropskom putu, za razliku od evropskih lidera, očigledno ne prepoznaju u dijelu opozicije.

“To su političari iz Demokratske partije socijalista (DPS) i Građanskog pokreta URA koji optužuju jedni druge za propast i stagnaciju države u prethodnom periodu”, naveli su PES-a.

Oni su dodali da su ti političari zajedno glasali za konstituisanje 43. Vlade.

“Ohrabrujuće poruke koje se u kontinuitetu mogu čuti od ključnih zvaničnika iz Brisela, plod su odličnih rezultata koje je za kratko vrijeme postigla Vlada u saradnji sa parlamentom”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz te stranke su kazali da penzioneri koji su do prije dvije godine primali minimalnu penziju od 143 EUR, ne mogu vjerovati opoziciji koja ih ubjeđuje da 44. Vlada nema rezultata u unaprjeđenju životnog standarda.

“Ne može se vjerovati onoj opoziciji koja je slala poruke da se 43. Vlada formira kao uvod u deblokadu institucija, a za vrijeme njihove vladavine imali smo potpuno degradiranje institucija i usvajanje neustavnih zakona”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su kazali da, ukoliko opozicija ne može da prepozna rezultate aktuelne Vlade na evropskom putu, zvanični Brisel sa tim nema problema.

“Nažalost, to najbolje govori koliko su dosadašnje ocjene opozicije bile objektivne”, poručili su iz PES-a.

