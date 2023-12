Božović: Nećemo odustati od borbe za ono što nam pripada

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Sindikata prosvjete (SPCG) uvijek su spremni za razgovor i saradnju, ali neće odustati od borbe za pravdu i dostojanstvo koristeći sva legitimna sindikalna i pravna sredstva, poručili su iz tog sindikata.

Predsjednik SPCG Radomir Božović kazao je da su to saopštili danas, na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem, ministarkom prosvjete, nauke i inovacija Anđelom Jakšić Stojanović i ministrom finansija Novicom Vukovićem, na kojem nije postignut dogovor o povećanju zarada prosvjetnim radnicima od 1. januara.

„Nakon jučerašnjeg izuzetnog, dostojanstvenog okupljanja i jasno iskazanog stava više hiljada prosvjetnih radnika Crne Gore prema opredjeljenju Vlade da prekrši Granski kolektivni ugovor (GKU) za oblast prosvjete, dobili smo poziv za sastanak sa Spajićem“, naveo je Božović.

On je rekao da su na sastanku očekivali odgovor na njihov osnovni zahtjev, a to je da u budžet za narednu godinu bude uključen obračun zarada prosvjetnim radnicima u skladu sa koeficijentima predviđenim GKU.

„Iako nam je iz skupštinskih klupa juče poručivano da treba da razgovaramo, na čemu smo mi sve vrijeme i insistirali, danas nam je ponovo obrazlagano zašto se ne može udovoljiti zahtjevima prosvjetnih radnika“, kazao je Božović.

Kako je naveo, dok je trajao njihov sastanak, u Skupštini je odbijen amandman o uvećanju zarada zaposlenima u prosvjeti.

„Pitamo se da li je ovo bila samo predstava za javnost da se pokaže navodna spremnost da se razgovara i pregovara, dok se u pozadini poslanici vladajuće koalicije ponašaju ignorantski prema prosvjetnim radnicima, ponižavajući čitavu jednu profesiju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da posebnu ogorčenost izaziva odnos poslanika koji su školske klupe zamijenili poslaničkim, a koji nijesu podržali prava dojučerašnjih kolega.

„Premijer je insistirao da će do kraja godine biti uvećanje po programu Evropa sad 2, kao i da se kroz izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru može očekivati dodatno uvećanje za prosvjetne radnike“, kaže se u saopštenju.

Božović je naveo da Spajić traži od prosvjetnih radnika razumijevanje za ekonomsku situaciju u kojoj se zemlja trenutno nalazi, uz uvjerenje da će do kraja godine situacija biti bolja.

Jakšić Stojanović je, kako je rekao, predložila da se nakon novogodišnjih praznika formira radna grupa, koja bi radila na pronalaženju povoljnijih rješenja za zaposlene u prosvjeti kroz GKU i druge akte.

„Predstavnici Sindikata su jasno saopštili da su uvijek spremni za razgovor i saradnju, ali da neće odustati od borbe za pravdu i dostojanstvo koristeći sva legitimna sindikalna i pravna sredstva za ostvarenje onoga što nam pripada“, kaže se u saopštenju.

Božović je rekao da im je neshvatljivo da vladajuće strukture nijesu prepoznale ono što je bio glavni motiv javnog časa.

„Nijesu htjeli da čuju. Na prosvjetnim radnicima Crne Gore je da u narednom periodu pripreme još lekcija“, navodi se u saopštenju.

