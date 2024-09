Borelj: Dobrosusjedski odnosi uslov za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan je sastavni dio evropske budućnosti, kazao je visoki predstavnik za vanjsku politiku Žozef Borelj, ističući važnost dobrosusjedskih odnosa kao suštinskog koraka ka integraciji u Evropsku uniju (EU).

Iz Evropske službe za vanjske poslove je saopšteno da je Borelj u Njujorku razgovarao sa liderima država Zapadnog Balkana, prenosi Al Džazira.

Navodi se da je Borelj sa zapadnobalkanskim liderima razgovarao o važnosti jačanja otpornosti i potrebi za strateškim usklađivanjem sa EU u cilju očuvanja regionalne stabilnosti, i ponovio da proširenje ostaje najviši prioritet Unije.

U fokusu razgovora bili su geopolitički izazovi, a posebno “štetni uticaj ruske agresije protiv Ukrajine i napori Kine da proširi svoj ekonomski uticaj”.

Borelj je rekao da je članstvo država regiona u EU “na dohvat ruke”, pod uslovom da se sprovode reforme i razvijaju dobrosusjedski odnosi kroz dijalog i kompromis.

On je, kako se navodi u saopštenju, kazao da je Zapadni Balkan sastavni dio evropske budućnosti i naglasio važnost i snagu veza EU i tog regiona.

Na sastanku je ukazano da treba riješiti bilateralne sporove i da lideri moraju preduzeti “hrabre, strateške odluke” da bi napredovali na putu evropskih integracija.

“Borelj je istakao važnost dobrosusjedskih odnosa koji se postižu kroz dijalog i kompromis, kao suštinski koraci ka integraciji u EU”, navodi se u saopštenju.

Na neformalnom sastanku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, učestvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, predsjednice Kosova i Sjeverne Makedonije, Vjosa Osmani Sadriu i Gordana Siljanovska Davkova, kao i potpredsjednik Vlade Crne Gore Filip Ivanović.

