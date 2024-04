Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije izuzetno važna za društvo

Podgorica, (MINA) – Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije izuzetno je važna za crnogorsko društvo, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić u razgovoru sa predsjednikom Predstavničkog doma Holandije Martinom Bosmom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić se sa Bosmom susreo danas u Palma de Majorci, tokom Konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Evropske unije.

„Mandić je Bosmu upoznao sa aktuelnom političkom situacijom u Crnoj Gori, ističući rezultate koje je postigao parlament i dodajući da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije od izuzetne važnosti za naše društvo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Bosma pozdravio rezultate Skupštine Crne Gore i dodao da se jedino borbom protiv organizovanog kriminala može doći do društva pravde i stabilnosti.

„Dva predsjednika su tokom susreta razgovarala i o potencijalnim ekonomskim investicijama Holandije u Crnoj Gori“, rekli su iz Skupštine.

