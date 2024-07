Borančić: BS nema pravo da vuče Crnu Goru u posrnuće

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) nema pravo da, zarad sitnih interesa, doprinosi posrnuću Crne Gore zaustavljajući očekivane promjene i doprinoseći produbljenju političke krize, poručio je potpredsjednik Liberalne partije Amar Borančić.

BS je prihvatila predlog da uđe u 44. Vladu u kojoj će, kako je najavljeno, dobiti mjesto potpredsjednika i pet resora.

Borančić je u reagovanju naveo da svako ima pravo na posrnuće, pa i BS.

„Međutim, nemaju pravo da, zarad sitnog ćejfa i interesa, dodatno doprinose posrnuću Crne Gore zaustavljajući očekivane promjene i doprinoseći produbljenju političkog haosa i krize, koja zahvata sve pore društva i ima sve teže reperkusije po svakodnevni život građana“, rekao je Borančić.

Kako je naveo, izgubili su svaki legitimitet i iznevjerili sopstveno postojanje paktom sa radikalnom politikom Andrije Mandića, ničim izazvani osim potrebom za vlašću.

„Sve to, nakon godinu Vlade u kojoj smo jasno vidjeli koji su njeni dometi i čuli koji će biti prioriteti rekonstrukcije Vlade, a tiču se državljanstva, zastave, jezika i drugih velikodržavnih zamajavanja kojima sada iz BS-a daju legitimitet“, dodaje se u reagovanju Borančića.

Prema njegovim riječima, takva Vlada ne može pružiti nista korisno građanima Crne Gore, niti ima ičije povjerenje.

On je kazao da je posebna tema Vlada sa rekordnim 31 članom, koja će “pojesti” državu.

To, kako je rekao Borančić, ne pamti savremena politička istorija, ne samo Crne Gore, već i velikih država Evrope i svijeta.

„Uz gomilanje administracije, koja je i onako pred pucanjem, izmišljenim resorima i ministarstvima za “razbijanje dokolice”, državni aparat stenje i napinje se od ove neprincipijelne “podjele plijena” do prve prilike kada će popustiti“, navodi se u reagovanju.

Borančić je rekao da je sada, nažalost, BS saučesnik u slomu institucija države i njene ekonomije.

On je dodao da je dobra okolnost u svemu što građani, pa i sugrađani koji pripadaju bošnjačkom narodu, konačno mogu jasno da uvide šta su ciljevi svake od partija na političkoj sceni.

„Nakon svega, mi u Evropskom savezu uvijek ćemo ostati nepokolebljivi branioci i zaštitnici istinskih interesa svakog građanina, pa i Bošnjaka, i svih drugih naroda, u borbi za njihov dostojanstven život, stabilnost i istinski međusobno povjerenje u politici koje nikada nijesmo, niti ćemo iznevjeriti“, poručio je Borančić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS