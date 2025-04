Ognjanović novi predsjednik, smijenjen Nenad Maslovar

Podgorica, (MINA) – Dejan Ognjanović novi je predsjednik Udruženja klubova FSCG – Jug, odlučeno je na vanrednoj Skupštini u Kotoru.

Vanredna Skupština zakazana je na inicijativu i uz potpise 23 delegata Skupštine.

Ognjanović je dobio podršku 26 od 29 prisutnih delegata.

Dva delgata Skupštine bila su uzdržana, dok Ognjanović nije glasao.

Skupština Udruženja FSCG – Jug ima 32 delegata.

Skupština je prethodno, glasovima 27 prisutnih delegata, donijela odluku o razrješenju predsjednika Nenada Maslovara i članova Izvršnog odbora Udruženja.

Ognjanović izabran je za predsjednika Udruženja klubova FSCG – Jug za mandatni period 2025 – 2029 godine.

Izabran je i novi Izvršni odbor Udruženja, u kojem su, osim Ognjanovića, članovi Ivo Radovanović, Milan Radulović, Neđeljko Gardašević, Neđeljko Marković, Milorad Malovrazić, Vasko Milošević, Ivan Pavićević i Damir Karastanović.

Ognjanović, koji obavlja funkciju i potpredsjednika Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Crne Gore, najavio je da će uvijek biti otvoren za sve klubove, spreman da sasluša sve njihove predloge i da zajedno sa saradnicima učini da budu riješeni u što kraćem roku ili u mjeri mogućeg.

“Naša misija biće da predano, vrijedno i odgovorno radimo, da slušamo klubove i zajedno nalazimo rješenja za sve ono što predstavlja problem razvoja fudbala u našoj regiji. Zajedno sa rukovodstvom Fudbalskog saveza nastojaćemo da učinimo što više za fudbal, klubove i igrače na jugu Crne Gore, fokusirajući se na popravljanje trenutnog stanja na svim nivoima”, kazao je Ognjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS