Šimun: Saradnja sa Letonijom u oblasti zdravstva biće konkretizovana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Letonija dijele slične izazove u funkcionisanju zdravstvenih sistema, a osnaživanje i zajednička saradnja u pojedinim oblastima veoma su značajni za obje države, poručeno je sa sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna i njegovog letonskog kolege Hosams Abu Merija.

Delegacija Ministarstva zdravlja, predvođena Šimunom, boravi u službenoj posjeti Letoniji, gdje će sjutra učestvovati na konferenciji visokog nivoa.

Iz crnogorskog Ministarstva zdravlja su saopštili da su Šimun i Abu Meri razgovarali o zajedničkim izazovima sa kojima se susrijeću male zemlje.

Kako su naveli, Šimun i Abu Meri su naglasili značaj saradanje i uspostavljanje modaliteta djelovanja, uvažavajući pojedinačna iskustva i specifičnosti zdravstvenih oblasti u kojima je moguće ostvariti saradnju.

Šimun je istakao da je u oblasti nabavke ljekova saradnja malih zemalja važnija nego ikada.

Abu Meri je, kako je saopšteno, pohvalio napore Crne Gore na evropskom putu iskazujući podršku Letonije, ali i izrazio interesovanje da se uključi u potencijalni projekat, budući da je nabavka ljekova izazov sa kojim se i Letonija suočava.

„Tokom susreta je razmatrano upravo više modaliteta i projekata za nabavku ljekova, kako kroz mehanizme Evropske unije (EU), tako i preko Inicijative malih zemalja čije su članice i Crna Gora i Letonija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Šimun predstavio prioritete Vlade kada je u pitanju ulaganje u zdravstveni sistem, dok je Abu Meri podijelo iskustvo Letonije u organizaciji primarne zdravstvene zaštite, sprovođenju preventivnih programa, sa posebnim fokusom na skrining kolorektalnog karcinoma, cervikalnog i karcinoma pluća.

Iz Ministarstva su rekli da je Abu Meri pokazao spremnost da Crnu Goru potencijalno uključi u projekat koji Letonija koordinira za 22 države, od kojih su 20 članice EU.

Kako su pojasnili, vrijednost projekta je 30 miliona EUR, a cilj rana detekcija abdominalnog i karcinoma pluća, gdje bi Crnoj Gori Letonija ustupila protokole za karcinom pluća nakon završetka projekta.

Šimun je zahvalio letonskom kolegi, navodeći da je Crna Gora zainteresovana da bude uključena u projekat.

Sagovornici su, kako je saopšteno, podijelili i zajedničke probleme koji se tiču nedostatka medicinskog kadra, i razgovarali o modalitetima stimulacije za rad ljekara u ruralnim i udaljenim područjima, iskustvima u priznavanju profesionalnih kvalifikacija za medicinski kadar iz zemalja koje nijesu članice EU.

„Dogovoreno je da dvije zemlje tokom boravka u Letoniji potpišu zvaničan meomrandum o saradnji“, navodi se u saopštenju.

U crnogorskoj delegaciji su, osim Šimuna, državna sekretarka Ministarstva zdravlja Milena Cojić i načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju Mirjana Đuranović.

