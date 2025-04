Sportske igre opština Crne Gore u oktobru u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Sportske igare opština Crne Gore biće održane od 17. do 20. oktobra u Herceg Novom, a očekuje se učešće više od 250 učesnika iz javnog sektora iz svih crnogorskih opština, najavili su organizatori manifestacije.

Navodi se da je riječ o takmičenju koje je osmišljeno kao prilika da zaposleni u javnom sektoru kroz sport ojačaju međusobne odnose, podignu nivo fizičke aktivnosti i doprinesu zajedništvu unutar lokalne samouprave.

Projekat realizuje Crnogorski savez kompanijskog sporta, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi i Sportskim centrom Igalo.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić kazao je da je taj grad istinski ponosan što može biti domaćin sportskom susretu predstavnika svih crnogorskih opština.

On je istakao da, kao lokalna samouprava, teže ka tome da učvršćuju veze sa drugim crnogorskim gradovima, po različitim osnovama, a sada to mogu uraditi i u sferi sporta.

“Takva manifestacija biće odlična prilika za druženje, promovisanje potencijala Herceg Novog, ali i stvaranje osnova za dalju saradnju. Izuzetno cijeneći zajedništvo kao dodatnu snagu razvoju gradova, učešću u projektima, razmjeni ideja i iskustava, manifestaciji poput ove dajemo punu podršku“, rekao je Katić.

Učesnici Igara nadmetaće se u mini fudbalu, 3×3 košarci, padelu, šahu, tenisu, stoni tenisu, odbojci na pijesku, streličarstvu, pikadu i prevlačenju konopca.

Najavljeno je da će svim učesnicima biti obezbijeđen smještaj u trajanju od četiri dana, posebno dizajnirana sportska oprema u bojama opština, kao i bogat zabavni program, uključujući ceremonije otvaranja i zatvaranja.

Direktor Sportskog centra Igalo Radovan Ralević podsjetio da će to takmičenje prvi put u tom formatu bitiorganizovano u Crnoj Gori, sa ciljem da manifestacija postane tradicionalna i prepoznatljiva.

“Sportski centar Igalo je jedinstveni hram sporta, u kojem svake godine organizujemo razna takmičenja, kako lokalna tako i međunarodna, u svojoj režiji.

Ovoga puta napravili smo korak više i ušli u jedan izazovan ali veoma bitan projekat za sve nas u saradnji sa lokalnom samoupravom Opštine Herceg Novi i Crnogorskim savezom kompanijskog sporta”, rekao je Ralević.

On smatra da konekcija opština kroz sport i druženje najbolji model promocije gradova, učvršćivanje veza, djeljenja ideja, vizija i neizostavna baza zabave.

“Pozivamo sve građane i ljubitelje sporta da dođu u Sportski centar Igalo i zajedno sa nama isprate i podrže ove jedinstvene igre, koje promovišu sport, prijateljstvo i zajedništvo”, rekao je Ralević.

Crnogorski savez kompanijskog sporta, kao član krovnih organizacija na kontinentalnom (EFCS – Evropska federacija kompanijskog sporta) i svjetskom nivou (WFCS – Svjetska federacija kompanijskog sporta), predstavlja novu vrijednost u sportskoj oblasti, a kroz razne projekte i projektne aktivnosti, za cilj ima promociju sportskih i rekreativnih aktivnosti namijenjenih zaposlenima u privatnom i javnom sektoru.

