Potpisane smjernice Adria ScaleUp Inicijative

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na marginama ESG Adria Samita u Portu Montenegru, predstavnici startap i inovacione zajednice iz cijelog regiona zvanično su podržali pokretanje Adria ScaleUp Inicijative – zajedničke platforme usmjerene na uklanjanje prepreka i stvaranje povoljnijih uslova za rast i razvoj startapa širom Adria regiona.

Kako je saopšteno iz ESG Adria Summit, inicijativu su koordinisali Western Balkans Startup Alliance, Plug and Play Tech Center i Sustineri Partners, uz podršku brojnih startap osnivača, akceleratora, fondova, istraživačkih institucija, inovacionih centara, te predstavnika privatnog i javnog sektora.

Inicijativa je, kako se navodi, predstavljena tokom zatvorenog okruglog stola, na kojem su učesnici razgovarali o strukturnim i političkim preduslovima za dugoročni rast inovativnih kompanija, kao i o aktuelnim preprekama koje ograničavaju pristup kapitalu, regionalnu saradnju i institucionalnu podršku.

Uvodna izlaganja održali su suosnivačica Western Balkans Startup Alliance, Nina Nikolić, direktor za CEE region u Plug and Play Tech Center-u, Uranik Begu i direktorka Sustineri Partners-a, Biljana Braithwaite.

“Svi su se saglasili da su koordinisan regionalni pristup i inkluzivne politike koje odražavaju stvarne potrebe startap zajednice od ključnog značaja”, kaže se u saopštenju.

Braithwaite je navela da je posebna pažnja posvećena analizi investicionog jaza u regionu i nedostatku struktura koje grade povjerenje investitora.

“U tom kontekstu, učesnici su diskutovali o konkretnim mjerama za privlačenje više privatnog kapitala – uključujući poreske olakšice za ulaganja u inovacije, javno-privatne investicione modele i podršku preduzećima koje vode žene i mladi. Takođe je predstavljen zajednički nacrt dokumenta koji definiše ključne elemente inicijative, a koji je okupio desetine potpisnika iz preduzetničkog, investicionog, akceleratorskog i akademskog sektora”, rekla je Braithwaite.

Nikolić je rekla da od samog početka, Western Balkans Startup Alliance povezuje najuticajnije lidere inovacija u regionu.

“Kroz kontinuiranu saradnju među inkubatorima, akceleratorima i startap zajednicama, izgradili smo snažne temelje za saradnju, razmjenu znanja i zajednički glas prema donosiocima odluka. Naša posvećenost regionalnom pristupu, zasnovanom na realnim potrebama startapa i praktičnim rješenjima, čini ovu alijansu snažnim pokretačem dugoročnih promjena. Potrebna nam je inicijativa koja podstiče regionalni dijalog između institucija i startap zajednice. Zajedno gradimo svjetliju budućnost”, poručila je Nikolić.

U periodu od aprila ove do aprila naredne godine, inicijativa će, kako je saopšteno, biti fokusirana na pet strateških pravaca djelovanja.

Pojašnjava se da je prvi prioritet sprovođenje sveobuhvatne analize politika kako bi se identifikovale pravne i regulatorne prepreke koje usporavaju rast inovativnih preduzeća.

Drugi cilj je, kako se navodi, pojednostavljivanje i usklađivanje propisa koji se odnose na registraciju kompanija, prekogranično poslovanje i zaštitu intelektualne svojine.

Dodaje se da je treći pravac uključuje razvoj pametnih podsticaja za inovacije i istraživanje, među kojima su poreske olakšice, grantovi i modeli zajedničkog investiranja.

Četvrti fokus je, kako se navodi, na jačanju regionalne povezanosti kroz dijeljenu infrastrukturu i prekogranične inovacione programe.

“Konačno, peti prioritet odnosi se na uspostavljanje formalnih mehanizama koji će omogućiti aktivno uključivanje startap zajednice u oblikovanje politika na regionalnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Direktor Plug and Play Tech Center-a za Jugoistočnu Evropu Uranik Begu rekao je da je Adria ScaleUp Inicijativa važan korak ka sistemskom pristupu razvoju regionalnog startap ekosistema.

“Ako želimo da startapi ovdje ne samo nastaju, već i rastu i ostaju, moramo im ponuditi predvidivo, povezano i podsticajno okruženje. To znači usklađene propise, pametne podsticaje i infrastrukturu koja ne prestaje na granici”, kazao je Begu.

Prema njegovim riječima, inicijativa pokazuje da su spremni na saradnju – ne samo kroz ideje, već i kroz konkretne alate koji će olakšati skaliranje kompanija i uključiti startap zajednicu u oblikovanje politika.

“Zadovoljstvo mi je što Plug and Play može biti dio ovog procesa, zajedno sa partnerima koji razumiju da se održiva inovacija gradi kroz partnerstvo”, dodao je Begu.

U saopštenju se navodi da je zaključeno da će prvi godišnji izvještaj o napretku biti objavljen na Samitu u aprilu naredne godine, čime će se postaviti jasan okvir za praćenje rezultata i odgovornosti.

Poručuje se da inicijativa ostaje otvorena za nove partnere, a poziv je upućen akterima iz privatnog i javnog sektora, kao i međunarodnim organizacijama i tehnološkim liderima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS