One Crna Gora primjer društveno odgovornog poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori su potrebne kompanije kao što je One Crna Gora, prepoznate po društvenoj odgovornosti i izvrsnom poslovanju, predanošću zaposlenih i uslovima rada, saopštili su predstavnici Privredne komore (PKCG).

Predsjednica PKCG Nina Drakić i potpredsjednik Nikola Vujović, posjetili su kompaniju One Crna Gora, laureata nagrade te asocijacije za društvenu odgovornost, gdje su razgovarali sa izvršnim direktorom Brankom Mitrovićem i saradnicima o kompaniji i ambijentu za poslovanje.

One Crna Gora zavrijedio je prestižno priznanje PKCG predanošću i dosljednim angažovanjem u unapređenju zajednice kroz obrazovanje, sport, kulturu i zaštitu životne sredine.

Tokom prošle godine, realizovali su brojne projekte sa snažnim društvenim uticajem, među kojima su 1 mijenja svijet, koji povezuje sport, edukaciju i ekologiju, Djevojčice u ICT-ju, usmjeren na osnaživanje devojčica u tehnološkom sektoru, a doprinose i razvoju mladih talenata kroz kreativne radionice i edukativne projekte na festivalima kao što su Wild Beauty Art, Underhill, Hercegnovski strip festival.

„Strateški su partner sa Inovaciono-preduzetničkim centrom (IPC) Tehnopolis i počeli su dugoročnu podršku start-up zajednici i digitalnoj transformaciji u Crnoj Gori, čime dodatno učvršćuju svoj status lidera u promovisanju inovacija“, navodi se u saopštenju PKCG.

Kako se navodi u obrazloženju nagrade, posvećenost konkretnoj pomoći zajednici, podršci mladim generacijama i promovisanju dobrih društvenih vrijednosti, jasno govori o razlogu za dobijanje nagrade, jer One kroz svoje projekte stvara pozitivne promjene koje inspirišu čitavo crnogorsko društvo.

Drakić je kazala da su društveno odgovorne aktivnosti One-a i te kako prepoznate u poslovnoj zajednici.

Ona je upoznala je sagovornike sa aktuelnim aktivnostima kojima Komora, između ostalog, doprinosi otklanjanju barijera u poslovanju, afirmiše crnogorsku privredu i doprinosi internacionalizaciji poslovanja kompanija.

Vujović je saopštio da su Crnoj Gori potrebne kompanije kao što je One Crna Gora, prepoznate po društvenoj odgovornosti i izvrsnom poslovanju, predanošću zaposlenih i uslovima rada.

“Mislim da ovakve firme, ozbiljni internacionalni sistemi, zaslužuju više pažnje i razumijevanja cijelog društva, a sve u cilju kreiranja sistema koji znači plodno tlo za razvoj biznisa”, ocijenio je Vujović.

Mitrović je izrazio zadovoljstvo što predstavlja kompaniju koja je prvi mobilni operater u Crnoj Gori i naredne godine slavi 30 godina uspješnog rada.

“Nagrada PKCG nas je jako obradovala jer dolazi od struke, od krovne asocijacije u okviru koje privreda sarađuje i kompanije nijesu konkurenti. Zadovoljstvo nam je što je naš društveno odgovorni rad prepoznat”, rekao je tokom sastanka Mitrović, nagovještavajući još veći uticaj One Crna Gora na boljitak društva.

Sagovornici su se tokom razgovora saglasili da glas privrede mora biti biti još snažniji i više uvažen, kako bi ambijent za poslovanje bio unapređen, a Crna Gora prepoznata kao investiciona destinacija.

“Izazovi na tom putu su brojni, ali jedinstvenim djelovanjem poslovne zajednice cilj se može ostvariti. Takođe, tokom sastanka je posebno apostrofirana potreba za dodatnim isticanjem pozitivnih primjera iz biznisa kako bi se potencirala važnost privrede u društvu”, zaključuje se u saopštenju.

