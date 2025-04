U planu direktna avio linija Podgorica–Bukurešt

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici ministarstava saobraćaja Crne Gore i Rumunije trebalo bi uskoro da održe sastanak kako bi se ubrzale procedure i obezbijedili uslovi za što skorije uspostavljanje direktne avio-linije između dvije države.

Na sastanku ministarke saobraćaja Maje Vukićević sa ambasadorom Rumunije u Crnoj Gori, Viorelom Ardeleanuom, razgovarano je o aktuelnim projektima iz nadležnosti resornog ministarstva, s posebnim fokusom na stanje u avio-saobraćaju i mogućnost uspostavljanja direktne avio-linije između Podgorice i Bukurešta.

“Trenutno ne postoji direktna avio konekcija između Crne Gore i Rumunije, iako je ta potreba više puta isticana sa obje strane. Pravne pretpostavke za uspostavljanje linije postoje, jer se vazdušni saobraćaj odvija u okviru ECAA multilateralnog sporazuma”, navodi se u saopštenju.

Kako je ocijenjeno na sastanku, pored unapređenja dostupnosti i povezanosti tržišta, nova linija bi doprinijela većem prilivu turista iz Rumunije i dodatno osnažila ekonomsku saradnju dvije zemlje.

Ardeleanu je uputio poziv Vukićević da posjeti Rumuniju, a dogovoreni sastanak resornih ministara biće organizovan u najskorijem roku.

