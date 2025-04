Osuđeni na po 15 dana zatvora zbog vožnje pod narkoticima

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Budvi osudio je A.V. (32) iz Kotora i M.Dž. (36) iz Tivta na po 15 dana zatvora zbog upravljanja vozilima pod dejstvom narkotika.

Kako je saopšteno iz tog suda, dežurna sutkinja odjeljenja u Kotoru Ivana Vukasović, izrekla je u utorak kazne A.V. i M.Dž, nakon što su u odvojenim postupcima potvrđeni navodi optužnog akta da su u ponedjeljak, na teritoriji Kotora i Tivta upravljali vozilima u saobraćaju pod dejstvom kokaina, odnosno marihuane.

“Uz kazne su im izrečene i zabrane upravljanja vozilima u trajanju od po četiri mjeseca, kao i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će izvršavati Uprava policije”, kaže se u saopštenju.

