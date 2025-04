Spajanje tržišta značajan proces za EPCG

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Za Elektroprivredu (EPCG) je spajanje tržišta izuzetno značajan proces, koji otvara brojne mogućnosti za razvoj kako državne elektroprivrede, tako i privatnog sektora, ocijenio je izvršni direktor elektroenergetske kompanije, Ivan Bulatović.

„Spajanje tržišta omogućiće nam nove proizvode: dnevno tržište, usluge balansiranja putem tržišta i bolje vrednovanje portfolija i proizvoda“, poručio je Bulatović, naglašavajući da se time stvaraju stabilniji i atraktivniji uslovi za investitore.

On je na panel diskusiji Integracija tržišta električne energije i CBAM: Priprema energetskih kompanija za budućnost, u okviru ESG Adria Samita održanom u Tivtu, podsjetio da je strateška odluka o povezivanju tržišta već donesena na nivou Vlade, dok su pregovori između regulatora, operatora sistema i berzi Crne Gore i Italije već u toku.

Bulatović je, ipak, ukazao na tehničke izazove koji predstoje, procijenivši da bi prvi mogući termin za digitalno spajanje tržišta mogao biti kraj naredne ili početak 2027. godine, dok se potpuna implementacija očekuje tek do kraja 2036. ili početka 2037. godine.

On je naveo i da EPCG ulazi u značajan investicioni ciklus sa jasnim strateškim usmjerenjem ka obnovljivim izvorima energije, što podrazumijeva i transformaciju dijela proizvodnje sa termoelektrana na održivije izvore. Posebno je istakao doprinos novousvojenih pravnih akata Ministarstva energetike, koji se odnose na podsticaje za obnovljive izvore i unapređenje energetske efikasnosti.

„Proces jeste zahtjevan i dugoročan, ali prvi pokazatelji ohrabruju i daju nam osnov za optimizam“, rekao je Bulatović, najavljujući spremnost EPCG da odgovori na izazove energetske tranzicije.

Upravo te poruke bile su uvod u nastavak razgovora koji je uslijedio već narednog dana, kada je u okviru ESG Adria Samita održan i okrugli sto na temu Integracija tržišta električne energije i cijene ugljika – priprema komunalnih usluga za budućnost.

Skup je održan u Pomorskom institutu u Tivtu, gdje su se liderima EPCG pridružili i ključni regionalni i međunarodni akteri energetske scene.

Panelom su predsjedavali Bulatović, direktor Sekretarijata Energetske zajednice Artur Lorkowski, kao i direktor KfW banke za Jugoistočnu Evropu i Tursku, Klaus Martin Muller.

Učesnici su se usaglasili da dovršetak procesa spajanja tržišta i unapređenje dekarbonizacije ostaju ključni prioriteti za uspostavljanje konkurentnog, integriranog i održivog energetskog sistema u regionu. Naglašeno je da elektroprivrede moraju postati nosioci promjena u procesu dekarbonizacije, a strukturirani dijalog između elektroprivreda identifikovan je kao ključan za rješavanje izazova poput sigurnosti snabdijevanja, fleksibilnosti sistema i investicijskih potreba.

Posebna pažnja posvećena je mobilizaciji finansijske podrške iz instrumenata EU, međunarodnih partnera i privatnog sektora, kao preduslova za uspješnu energetsku tranziciju, uz zaključak da je nastavak dijaloga o finansiranju dekarbonizacije od presudne važnosti za koherentnost i predvidljivost ulaganja u regionu.

Govoreći o značaju ovakvih susreta, Bulatović je naveo da je sastanak svih ključnih aktera energetskog sektora regiona bio izuzetno uspješan, posebno u svjetlu skorog uvođenja CBAM mehanizma, čiji je početak predviđen za 1. januar naredne godine.

Skup su pozdravili i ministar energetike Crne Gore, Admir Šahmanović, ministarka energetike Sjeverne Makedonije Sanja Božinovska, generalni direktor EPS-a Dušan Živković, generalni direktor ERS-a Luka Petrović, direktorka EPHBH Sonja Sušac, predstavnici EBRD-a, EIB-a, kao i rukovodioci EPCG.

“EPCG ostaje posvećena predvodnik regionalne energetske tranzicije, nastavljajući putem održivog razvoja i integracije sa evropskim energetskim tržištem, uz strateška partnerstva i kontinuirane reformske napore”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS