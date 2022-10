Bojović: Vuković kolateralna šteta sopstvene dvolične stranke

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste Svi za naš grad, Ivan Vuković, kolateralna je šteta sopstvene dvolične stranke, ocijenio je programski koordinator Građanske inicijative “21.maj” Rade Bojović.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da su, kao i prije dvije godine, birači Demokratske partije socijalista izdali vlastitu partiju.

„Tada su glasali za malignu Srpsku pravoslavnu crkvu, a sada su glasali za bagatelnu Evropu sad. Vuković je kolateralna šteta sopstvene dvolične stranke“, zaključio je Bojović.

