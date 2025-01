Bojović: Vlada da razmotri zabranu ulaska Grlić Radmanu u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada trebalo bi najozbiljnije da razmotri mogućnost da ministru vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordanu Grlić Radmanu zabrani ulazak u Crnu Goru, kazao je poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Vladislav Bojović.

Grlić Radman je u ponedjeljak, nakon sastanka u Baru sa šefom crnogorske diplomatije Ervinom Ibrahimovićem, ponovio da je brod Jadran vlasništvo Hrvatske.

Bojović je u reagovanju naveo da je Grlić Radman izgleda zaboravio kako se nedavno u Skupštini Crne Gore “kao bos po trnju proveo njegov partijski kolega Tomislav Sokol, nakon što je nastupio sa pozicije sile, ucjena, dijeljenja lekcija i udaranja packi, u svojevrsnom zanosu bahatosti i arogancije”.

Prema riječima Bojovića, činjenica je da Grlić Radmanu nije prvi put da posjetu i gostoprimstvo, koje mu je ukazano, iskoristi ni za šta drugo nego da pokuša da ponizi i ucijeni Crnu Goru, “zaveden iluzijom da će mu to kod većinske Crne Gore proći”.

Bojović je rekao da je Grlić Radman priliku da posjeti vojni brod “Jadran” iskoristio da napravi predstavu, prisvoji nešto što nije Hrvatsko i izvede novu ucjenjivačku provokaciju.

On je kazao da je neprihvatljivo i do krajnjih granica licemjerno i cinično da Grlić Radman, po ko zna koji put, manipuliše činjenicama i ponovo ispostavlja zahtjev Crnoj Gori za odštetom u odnosu na slučaj logora Morinj, u kojem niko nije stradao.

Hrvatska, kako je kazao Bojović, za sve ove godine nije rasvijetlila monstruozne ratne zločine, zvjerska mučenja i ubistva počinjena u hrvatskom logoru Lora, niti je procesuirala svoje državljane koji su te zločine činili.

Bojović je dodao da taj ratni zločin niko od hrvatskih zvaničnika i ne pominje.

“Prisvajajući pokretnu i nepokretnu imovinu Crne Gore, nazivajući zatvorenim graničnim pitanjima ona koja to nijesu, a uz to pripisujući sebi prava i nadležnosti u Crnoj Gori koja nema, zaključno sa tim da bi da određuje naziv bazena u Kotoru, hrvatski ministar spoljnih poslova zaslužuje da Vlada najozbiljnije razmotri mogućnost da mu zabrani ulazak u Crnu Goru do daljnjeg”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je Grlić Radmanu dobro poznato da postoje neoborivi dokazi da je vojni brod Jadran većinski plaćen ratnom odštetom koja je pripadala Kraljevini Srbiji u Prvom svjetskom ratu, kao i ličnom donacijom kralja Aleksandra.

Bojović je dodao da je Grlić Radmanu dobro poznato da je nakon proglašenja nezavisnosti 2006. godine, Srbija takoreći ustupila taj brod Crnoj Gori, ali bi “da krivotvori činjenice i ucjenjuje”.

Grlić Radmanu je, kako je kazao Bojović, poznato da ratni brodovi nemaju matične luke, što znači da je brod Jadran u svojoj dugoj istoriji bio samo privremeno usidren u Splitu.

Bojović je rekao da Grlić Radman koristi priliku da opet provocira i ucjenjuje, što ne samo da nije u duhu politike proširenja Evropske unije (EU), već je žestoko kompromituje.

“Imajući u vidu koliko ima graničnih sporova sa susjedima, Hrvatska je upravo zahvaljujući zvaničnima kao što je Grlić Radman postala ključni remetilački i faktor nestabilnosti u regionu”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je Grlić Radman i posljednjom posjetom Crnoj Gori “do kraja razobličio namjeru aktuelne hrvatske Vlade da prema Crnoj Gori na njenom evropskom putu nastupa politikom ucjena”.

Takva politika, prema riječima Bojovića, mora biti najoštrije osuđena i mora postati neprihvatljiva i za Crnu Goru, ali i za EU.

On je poručio da većinska Crna Gora nikad neće dozvoliti ponižavajući i ucjenjivački odnos Hrvatske prema njoj.

“Kao što ignoriše zločine počinjene u logoru Lora, prikriva i činjenicu kako se Hrvatska učlanila u EU. Sve samo ne kao država koja je ispunila sve potrebne kriterijume i standarde za članstvo”, navodi se u reagovanju Bojovića.

On je kazao da je Grlić Radman svjestan da Hrvatska nema ni približno toliku snagu, autoritet, uticaj i moć u EU, “da ovakvim uslovljavanjem i ucjenama zaustavi evropski put Crne Gore”.

“Isto tako smo sigurni da Crna Gora zasigurno ne smije i neće sebi dozvoliti da uđe u EU kao ponižena država, pogotovo ne od Hrvatske koja nema na to ni istorijsko, niti moralno pravo, niti pravo koje proističe iz prirode samog evropskog integracionog procesa”, rekao je Bojović.

