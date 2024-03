Bojović: Vanredno školovanje za problematičnu djecu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija razmišlja da učenicima koji imaju loše vladanje omogući da završe osnovno obrazovanje vanredno ili onlajn /online/, jer vaspitna mjera prebacivanja u drugu školu ne daje rezultate, kazao je državni sekretar u tom resoru Dragan Bojović.

On je, u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore (RTCG), rekao da su vaspitne mjere koje su sada propisane u pravilnicima slične sa onim u regionu i svijetu.

“Da li se mogu neke stvari izmijeniti, vjerovatno da. Mi ćemo analizirati da u nekim najekstremnijim slučajevima uvedemo da se tom djetetu omogući da na vanredan način završi školu, a ne da se prebacuje iz jedne škole u drugu”, kazao je Bojović, prenosi portal RTCG.

On je istakao da bi to podrazumjevalo i da se u zakonu omogući onlajn nastava u tim vanrednim okolnostima, jer za sada to nije prepoznato u zakonskim okvirima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS